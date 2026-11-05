Arsenal Hotspur reçoit Manchester City le dimanche 29 novembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Leur dernière confrontation a eu lieu lors du FA Community Shield, le 16 août 2026, et s’est soldée par une nette victoire d’Arsenal (3-0). Lors de leur précédent duel en Premier League, en avril 2026, Manchester City s’était imposé de justesse (2-1) à l’Etihad Stadium.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Arsenal contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Arsenal contre Manchester City en Premier League ?

Arsenal contre Manchester City, à l’Emirates Stadium de Londres, le dimanche 29 novembre 2026.

Comment acheter des billets pour Arsenal contre Manchester City en Premier League ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Arsenal et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel d’Arsenal FC : Les membres titulaires d’une adhésion Red, Silver ou Junior peuvent participer au tirage au sort des billets pour les matches à domicile à l’Emirates Stadium. Les billets restant après le tirage au sort sont généralement proposés aux membres sur la plateforme officielle Ticket Exchange.

Les membres titulaires d’une adhésion Red, Silver ou Junior peuvent participer au tirage au sort des billets pour les matches à domicile à l’Emirates Stadium. Les billets restant après le tirage au sort sont généralement proposés aux membres sur la plateforme officielle Ticket Exchange. Site officiel de Manchester City FC : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, consultez la billetterie officielle de Manchester City pour connaître le nombre de places attribuées et les critères d’accès aux billets pour les matches à l’extérieur applicables aux abonnés et aux membres officiels.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Arsenal contre Manchester City en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques attribués par tirage au sort : D’environ 28 £ à plus de 100 £ , selon le niveau de la tribune et la catégorie du match.

D’environ à plus de , selon le niveau de la tribune et la catégorie du match. Club Level (VIP / hospitalité) : Généralement à partir d’environ 250 à plus de 400 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques à la revente : Généralement à partir d’environ 100 à plus de 200 £ pour des places en tribune supérieure ou des places classiques.

Généralement à partir d’environ pour des places en tribune supérieure ou des places classiques. Places haut de gamme / en tribune inférieure à la revente : Entre 300 £ et plus de 700 £ par billet, selon la proximité de la date du match et la demande globale.

Arsenal contre Manchester City en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et de Manchester City

Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait un match nul, sans subir de défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Everton en Premier League. Arsenal a également battu Nottingham Forest 1-0 à l’extérieur en championnat. Le club londonien a fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions pendant cette série, inscrivant 10 buts et en encaissant quatre sur ces cinq rencontres.

Manchester City a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Aston Villa en Premier League. Le club s’est également incliné 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sur la même période, Manchester City a battu Liverpool 3-0 à l’extérieur et largement dominé l’AEK Athènes 5-1 en compétition européenne.

Arsenal contre Manchester City : Le bilan de leurs dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu lors du Community Shield, le 16 août 2026, et Arsenal l’a remportée 3-0. Lors de leur précédent duel en Premier League, disputé en avril 2026, Manchester City s’était imposé 2-1 à l’Etihad Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations, Arsenal s’est imposé deux fois, Manchester City deux fois, et un match s’est terminé sur un nul.