Arsenal reçoit Everton City le samedi 24 octobre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Arsenal et Everton se retrouvent dans l’une des affiches les plus jouées du football anglais, avec plus de 220 confrontations toutes compétitions confondues. Historiquement, Arsenal a pris l’ascendant dans cette rivalité, avec plus de 110 victoires contre Everton.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Arsenal-Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Arsenal-Everton en Premier League ?

Comment acheter des billets Arsenal-Everton en Premier League ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour un match de Premier League Arsenal-Everton :

1. Canaux officiels principaux

Abonnement officiel Arsenal (Primary Ticket Exchange / Box Office) : Il s’agit du moyen standard et le plus fiable pour acheter des billets à domicile à l’Emirates Stadium. Les membres officiels ont accès aux ballots de billets et à la plateforme officielle d’échange du club pour acheter des places directement auprès des détenteurs d’abonnements de saison.

Abonnement officiel Everton (quota du parcage visiteurs) : Pour s’asseoir dans la section visiteurs, les billets doivent être achetés directement via le portail officiel de billetterie d’Everton, ce qui nécessite généralement une adhésion active à Everton et un nombre suffisant de points de priorité de réservation.

2. Plateformes de billetterie secondaires

Les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets Arsenal-Everton en Premier League ?

Les prix officiels à valeur faciale pour un match à domicile d’Arsenal en Premier League dépendent de la catégorie attribuée à la rencontre, A, B ou C, Everton relevant généralement de la catégorie B.

1. Canaux officiels principaux

Abonnement officiel Arsenal (match de catégorie B) : Les billets standards adulte pour le jour du match, achetés directement via le ballot du club ou la plateforme d’échange de billets, se situent généralement entre 38,00 £ et 75,50 £ , selon le niveau et l’emplacement du siège à l’Emirates Stadium.

Tarifs réduits (canaux officiels) : Les billets à tarif réduit pour les Junior Gunners, les Cannon Members et les seniors se situent généralement entre 10,40 £ et 39,25 £ .

2. Plateformes de billetterie secondaires

Lorsque les contingents officiels sont épuisés, les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub affichent généralement des billets adultes à partir de 118 £ à 145 £+ par place en raison de la demande et des marges appliquées.

Arsenal-Everton en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et d’Everton

Arsenal aborde cette rencontre avec un bilan récent mitigé, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, tout en ayant subi une défaite et enregistré une victoire en coupe. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 à Brighton en Premier League, un résultat qui a mis fin à ce qui était jusque-là un début de campagne sans faute. Avant ce revers, Arsenal s’était imposé sur la pelouse de Sunderland, avait battu le SSC Napoli en Ligue des champions et avait dominé Chelsea 2-1 en championnat. Sur ces cinq matches, Arsenal a inscrit neuf buts et en a concédé quatre, la défaite contre Brighton représentant à elle seule les quatre buts encaissés.

Everton arrive avec trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties. L’équipe de Moyes a battu Ipswich 1-0 lors de son match de Premier League le plus récent et s’est également qualifiée en Carabao Cup grâce à une victoire 1-0 contre Wolverhampton Wanderers. Sa forme en championnat comprend aussi des nuls face à Tottenham et Manchester United, ce qui laisse penser à une équipe capable d’aller chercher des points contre des adversaires plus forts.

Arsenal-Everton : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mars 2026 à l’Emirates Stadium, où Arsenal s’est imposé 2-0. Lors des cinq dernières confrontations directes en Premier League, Arsenal a gagné trois fois, fait un match nul et n’a subi aucune défaite contre Everton. Arsenal a inscrit sept buts lors de ces rencontres et en a concédé deux, ce qui souligne sa domination dans cette affiche ces dernières saisons.