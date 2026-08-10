Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoCoventry
Book Arsenal vs Coventry City Tickets
Traduit par

Comment obtenir des billets pour Arsenal - Coventry City : prix de Premier League 2026-2027, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

SHOPPING
Tickets
Premier League
Arsenal
Coventry

Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour le match d’ouverture de la saison de Premier League

La saison 2026/27 de Premier League débute en fanfare à l’Emirates, le vendredi 21 août, avec le champion en titre, Arsenal, qui affronte le promu Coventry City.

Après avoir enfin franchi la ligne d’arrivée après trois campagnes consécutives terminées à la deuxième place, Arsenal cherche désormais à entretenir sa dynamique, en tentant de défendre avec succès son titre pour la première fois depuis 1935.

Arsenal a inscrit 10 buts lors de ses deux précédentes confrontations avec Coventry, et les fidèles des Reds espèrent que les hommes d’Arteta démarreront fort à domicile. Vous pouvez assister à ce match d’ouverture de la saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Arsenal contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Arsenal-Coventry City ?

Arsenal reçoit Coventry City à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, avec un coup d’envoi programmé à 20 heures (BST) le vendredi 21 août.

crest
Premier League - Journée 1
Emirates Stadium

Achetez des billets Arsenal

Vivez l'ambiance d'un concert de Emirates Stadium en direct. Réservez vos billets Arsenal et ne ratez pas ça !

12345671314151617181920212223243132495053545556575859607980818244454647486768697071727576777851528384414243657374616263646610010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313491929394959697989910111225262728293089
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard
  • Bring the Noise
  • Bring the Family

We may earn a commission on purchases via affiliate links.

Comment acheter des billets de Premier League pour Arsenal-Coventry City

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser au club.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Plateformes d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal-Coventry City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification échelonnée entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en différentes catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des niveaux inférieurs sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des niveaux supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de pouvoir participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

ARS

ARS - Forme

GIR
V1-4
BET
D1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
COV

COV - Forme

WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
N0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
But marqué (encaissé)
12/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations récentes

Face à face

ArsenalNulCoventry
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
16Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Actualité des équipes et effectifs

Arsenal vs Coventry compositions

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteC. MosqueraC. MosqueraGabrielGabrielD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. HavertzB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisC. RushworthC. RushworthM. van EwijkM. van EwijkB. ThomasB. ThomasAurèle AmendaAurèle AmendaJ. DasilvaJ. DasilvaF. OnyekaF. OnyekaC. YirenkyiC. YirenkyiM. GrimesM. GrimesE. SimmsE. SimmsB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteL. TchaounaL. Tchaouna
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
Arsenal

Onze de départ

Coventry

Remplaçants

Entraineur

  • M. Arteta
  • F. Lampard
Arsenal

Blessures et suspensions

Coventry

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google