Comment obtenir des billets pour Arsenal - Coventry City : prix de Premier League 2026-2027, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

La saison 2026/27 de Premier League débute en fanfare à l’Emirates, le vendredi 21 août, avec le champion en titre, Arsenal, qui affronte le promu Coventry City.

Après avoir enfin franchi la ligne d’arrivée après trois campagnes consécutives terminées à la deuxième place, Arsenal cherche désormais à entretenir sa dynamique, en tentant de défendre avec succès son titre pour la première fois depuis 1935.

Arsenal a inscrit 10 buts lors de ses deux précédentes confrontations avec Coventry, et les fidèles des Reds espèrent que les hommes d’Arteta démarreront fort à domicile. Vous pouvez assister à ce match d’ouverture de la saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Arsenal contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Arsenal-Coventry City ?

Arsenal reçoit Coventry City à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, avec un coup d’envoi programmé à 20 heures (BST) le vendredi 21 août.

Comment acheter des billets de Premier League pour Arsenal-Coventry City

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Plateformes d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal-Coventry City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification échelonnée entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en différentes catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des niveaux inférieurs sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des niveaux supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de pouvoir participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

Historique des confrontations récentes

Actualité des équipes et effectifs