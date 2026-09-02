Les supporters d’Arsenal espéreront assister à une nouvelle prestation du même acabit lorsque leur équipe retrouvera son stade le dimanche 6 septembre pour son premier derby londonien de la saison, face à Chelsea.

Les fans ont quitté l’Emirates dans une excellente ambiance après avoir vu le champion en titre de Premier League s’imposer 3-0 lors de son match d’ouverture de la saison contre le Coventry City de Frank Lampard.

Le rapport de force a nettement basculé en faveur des hommes de Mikel Arteta ces dernières saisons, et il faut remonter jusqu’à août 2021, il y a 12 matches, pour retrouver la dernière fois où Chelsea a pris le dessus sur Arsenal.

Chelsea espérera pouvoir poser un ou deux problèmes au champion d’EPL cette fois-ci, surtout avec l’arrivée de ses recrues phares de l’été, dont Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda et Morgan Rogers.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Arsenal et Chelsea ?

Arsenal-Chelsea doit débuter à 16 h 30 BST à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, le dimanche 6 septembre.

Comment acheter des billets pour Arsenal-Chelsea en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou rétrocèdent au club les rencontres qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple : Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Plateformes de billetterie secondaire : Pour trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des places sur des plateformes secondaires, comme LiveFootballTickets .

Combien coûtent les billets pour Arsenal-Chelsea en Premier League ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories, avec des billets Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple : catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges situés derrière les buts dans les étages supérieurs offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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