Arsenal reçoit le Borussia Dortmund le mardi 24 novembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Leurs dernières confrontations officielles ont eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2014-2015. Arsenal s’était alors imposé 2-0 à l’Emirates Stadium en novembre 2014. Les deux clubs se sont aussi retrouvés plus récemment lors d’un match amical de pré-saison en août 2026, remporté 3-2 par le Borussia Dortmund au terme d’une rencontre à cinq buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Arsenal-Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi d’Arsenal-Borussia Dortmund sera donné à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre 2026.

Comment acheter des billets pour Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Arsenal et le Borussia Dortmund :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Si vous êtes membre, vous pouvez acheter des billets directement sur la plateforme officielle d’Arsenal ou passer par la billetterie officielle du Borussia Dortmund pour les places attribuées au secteur visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour ce match de la phase de ligue de la Ligue des champions entre Arsenal et le Borussia Dortmund varient selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places ordinaires : Les prix se situent généralement entre 45 € et 120 € selon le niveau et la catégorie de la place, mais les billets sont strictement réservés aux membres des clubs et soumis à un tirage au sort ou aux disponibilités.

Les prix se situent généralement entre selon le niveau et la catégorie de la place, mais les billets sont strictement réservés aux membres des clubs et soumis à un tirage au sort ou aux disponibilités. Places Club Level et prestations d’hospitalité : Les prix commencent autour de 345 € et peuvent dépasser 1 150 € selon les prestations de restauration et l’accès aux salons inclus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les prix affichés sur les plateformes de revente telles que StubHub dépendent de la demande :

Places en tribune supérieure et derrière les buts : Les prix commencent autour de 175 € à 260 € pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts.

Les prix commencent autour de pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts. Places le long du terrain et places premium sur le marché libre : Les prix vont de 310 € à plus de 600 € selon la demande.

Les prix vont de selon la demande. Revente de places VIP et en loge : Les places premium avec prestations d’hospitalité et les places en loge sur le marché de la revente coûtent fréquemment en moyenne de 800 € à plus de 1 500 €.

Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et du Borussia Dortmund

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu un. Lors de sa dernière rencontre, le club a fait match nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Ligue des champions. Auparavant, il avait battu Lille 3-0 à domicile dans la même compétition. Sa seule défaite sur cette série est un revers 3-0 contre Brighton en Premier League, en septembre. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé six.

Le Borussia Dortmund a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait deux nuls et subi une défaite. Son dernier résultat est une victoire 2-1 sur le terrain du Sabah FK en Ligue des champions, qui a mis fin à une série sans victoire comprenant un match nul 0-0 sur le terrain de l’Union Berlin et une défaite 1-0 contre Bodø/Glimt. Dortmund a marqué six buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Arsenal-Borussia Dortmund : leurs dernières confrontations

La dernière confrontation officielle entre ces clubs remonte à la phase de groupes de la Ligue des champions 2014-2015, lorsqu’Arsenal s’était imposé 2-0 à l’Emirates Stadium en novembre 2014. Les deux équipes se sont également affrontées lors d’un match amical de pré-saison en août 2026, remporté 3-2 par le Borussia Dortmund. Sur leurs cinq dernières confrontations officielles recensées, Arsenal compte deux victoires, Dortmund deux, et un match s’est terminé sur un nul.