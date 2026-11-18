Arsenal reçoit l’AFC Bournemouth le dimanche 13 décembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Les deux clubs se sont partagé les victoires lors de leurs confrontations pendant la saison 2025-2026 : Arsenal s’est imposé 3-2 au Vitality Stadium en janvier 2026, au terme d’un match palpitant, avant que Bournemouth ne crée la surprise en gagnant 2-1 à l’Emirates Stadium en avril. Cette victoire d’avril était la deuxième consécutive de Bournemouth en Premier League à l’Emirates, après un autre succès 2-1 sur cette pelouse en mai 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Arsenal - AFC Bournemouth, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue Arsenal - AFC Bournemouth en Premier League ?

Arsenal - AFC Bournemouth se joue le dimanche 13 décembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Comment acheter des billets pour Arsenal - AFC Bournemouth en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et l’AFC Bournemouth, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Adhésion à Arsenal et bourse officielle d’échange de billets : Le tirage au sort initial réservé aux membres pour ce match de catégorie B ayant pris fin en octobre 2026, les membres Red et Silver d’Arsenal peuvent encore obtenir des billets d’entrée générale sur la bourse officielle d’échange de billets du club.

Le tirage au sort initial réservé aux membres pour ce match de catégorie B ayant pris fin en octobre 2026, les membres Red et Silver d’Arsenal peuvent encore obtenir des billets d’entrée générale sur la bourse officielle d’échange de billets du club. Quota de places de l’AFC Bournemouth pour ses supporters en déplacement : Les supporters visiteurs peuvent acheter leurs billets directement sur la billetterie officielle de l’AFC Bournemouth.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Premier League une fois les quotas initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Arsenal - AFC Bournemouth en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et l’AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels des clubs

Entrée générale, tribune supérieure : de 44,8 £ à 84 £.

de 44,8 £ à 84 £. Entrée générale, tribune inférieure : de 44,8 £ à 65,5 £.

de 44,8 £ à 65,5 £. Espace familles, tribune inférieure : 44,8 £.

44,8 £. Quota réservé aux supporters visiteurs : plafonné à 30 £.

plafonné à 30 £. Offres d’hospitalité officielles du club : de 499 £ à 1 750 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Tribune supérieure, derrière les buts : de 118 £ à 252 £ et plus.

de 118 £ à 252 £ et plus. Tribune supérieure, le long du terrain : de 217 £ à 350 £ et plus.

de 217 £ à 350 £ et plus. Tribune inférieure, derrière les buts : de 263 £ à 400 £ et plus.

de 263 £ à 400 £ et plus. Tribune inférieure, le long du terrain : de 340 £ à 800 £ et plus.

de 340 £ à 800 £ et plus. Revente de places d’hospitalité et de Club Level : de 238 £ à 1 500 £ et plus.

de 238 £ à 1 500 £ et plus. Revente de places dans le secteur visiteurs : de 937 £ à 1 179 £ et plus.

Arsenal - AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et de l’AFC Bournemouth

Arsenal aborde ce match avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son seul match sans victoire sur cette période est un nul 1-1 contre Fleetwood Town en Carabao Cup. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre Hull City en Premier League, et le club s’est également imposé 0-1 à Liverpool. Sur ces cinq matchs, Arsenal a inscrit cinq buts et en a encaissé trois.

Bournemouth arrive avec cinq victoires en cinq matchs et affiche la meilleure forme des deux équipes. Lors de sa dernière sortie en Premier League, le club s’est imposé 1-2 sur le terrain d’Ipswich Town. Il a aussi battu Manchester United 0-3 à l’extérieur. L’équipe de Rose a marqué neuf buts lors de ces cinq rencontres et n’en a encaissé que deux.

Arsenal - AFC Bournemouth : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Bournemouth s’est imposé 1-2 à l’Emirates Stadium en Premier League. Avant cela, Arsenal avait gagné 3-2 sur le terrain de Bournemouth en janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux clubs, Bournemouth compte deux victoires, Arsenal une et les équipes ont fait un match nul, sachant qu’un match amical de présaison figure dans ce bilan.