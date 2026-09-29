Championne du monde, l’Argentine reçoit le Bénin le 6 octobre 2026 dans l’emblématique Estadio Mas Monumental de Buenos Aires pour une affiche internationale historique.

Baptisé The Last Tango, ce match chargé en émotion marquera la dernière apparition internationale de Lionel Messi avec l’Argentine, concluant une carrière extraordinaire.

Alors que les fans de football du monde entier sont impatients d’assister à ces adieux historiques, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la disponibilité des billets, les prix et la façon de réserver votre place dès maintenant.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi du match amical Argentine-Bénin ?

Matchs Amicaux - Journée 1 6 oct. 2026 - 19:00

Où acheter des billets pour Argentine-Bénin ?

Les billets officiels pour le match Argentine-Bénin à l’Estadio Mas Monumental ont été mis en vente via DeporTick, la plateforme officielle de vente primaire de la Fédération argentine de football. Les supporters souhaitant acheter des billets au prix facial doivent créer un compte sur DeporTick pour finaliser leur achat. Cependant, comme ce match marque le dernier match international de Messi, les quotas officiels se sont vendus rapidement.

Si vous n’avez pas réussi à obtenir un billet lors de la vente initiale, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Argentine-Bénin ?

Les prix officiels sur DeporTick commencent à 60 $ USD pour les sections populaires debout en admission générale. Les places en tribune haute commencent autour de 120 $ USD, tandis que les meilleures places en tribune basse peuvent aller jusqu’à 320 $ USD selon le secteur du stade.

Si les options officielles ne sont plus disponibles, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. ccasion en direct.

Voici un rapide récapitulatif des prix de départ :

Admission générale populaire (officiel) : à partir de 60 $ USD

Platea Alta, tribune haute (officiel) : à partir de 120 $ USD

Platea Media & tribune basse (officiel) : de 210 $ USD à 320 $ USD

Admission générale marché secondaire (StubHub) : à partir de 78 $ USD

Argentine-Bénin en match amical : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Argentine et du Bénin

L’Argentine a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant intervenue contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Sa victoire la plus récente avant cette finale était un succès 1-2 contre l’Angleterre en demi-finale. Sur ces cinq matches, l’Argentine a marqué 10 buts et en a encaissé six. Elle a battu la Suisse 3-1 et s’est imposée de justesse face à l’Égypte 3-2 et au Cap-Vert 3-2 lors des tours précédents, montrant une capacité constante à trouver le chemin des filets.

Le Bénin a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre le Burkina Faso dans les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Il a subi une lourde défaite 5-1 contre le Togo en match amical en juin, même s’il a décroché des victoires contre la Guinée et le Liberia plus tôt dans l’année.

Argentine-Bénin : historique des confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre l’Argentine et le Bénin n’est disponible pour cette rencontre. Davantage de contexte historique sera ajouté si des archives deviennent disponibles avant le coup d’envoi.



