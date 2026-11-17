Ararat Armenia reçoit NEC Nijmegen le jeudi 10 décembre 2026 au stade républicain Vazgen Sargsyan, à Erevan.

Ararat Armenia et NEC Nijmegen ne se sont jamais affrontés en compétition officielle : ce match de Ligue Europa de l’UEFA sera leur toute première confrontation. Cette rencontre inédite au stade républicain Vazgen Sargsyan ouvre un nouveau chapitre pour les deux clubs, qui chercheront à prendre des points précieux dans la compétition.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Ararat Armenia - NEC Nijmegen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Ararat Armenia - NEC Nijmegen en Ligue Europa ?

Ararat Armenia - NEC Nijmegen aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 au stade républicain Vazgen Sargsyan, à Erevan.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Comment acheter des billets pour Ararat Armenia - NEC Nijmegen en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Ararat Armenia et NEC Nijmegen :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel et les guichets d’Ararat Armenia pour connaître les modalités de vente directe et la disponibilité des billets pour ce match à domicile.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Ararat Armenia - NEC Nijmegen en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Ararat Armenia et NEC Nijmegen :

1. Canaux officiels du club

Billets au prix initial : Les tarifs débutent généralement autour de 14 € pour les catégories de places standard et augmentent selon la catégorie et la tribune choisies.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribune supérieure / partie haute des tribunes latérales : Les prix débutent généralement entre 295 € et 340 € environ.

Les prix débutent généralement entre environ. Tribune inférieure / partie basse des tribunes latérales : Les prix vont d’environ 390 € à 530 €.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Ararat Armenia et de NEC Nijmegen

Sur ses cinq derniers matchs, Ararat Armenia compte deux victoires, deux défaites et aucun match nul, le résultat d’une rencontre restant à confirmer. Son dernier résultat est une défaite 3-2 contre Torreense en Ligue Europa. Plus tôt dans la compétition, le club s’était incliné 0-4 face à l’AZ Alkmaar. Il a toutefois enregistré trois victoires en championnat d’Arménie, dont un succès 3-0 contre Gandzasar et une victoire 2-1 face au FC Noah.

NEC Nijmegen compte trois victoires, une défaite et un match nul sur ses cinq dernières rencontres. Son dernier résultat est une victoire 2-3 sur le terrain du FC Utrecht en Eredivisie. Auparavant, le club avait battu Omonia Nicosia 3-1 en Ligue Europa. Sa seule défaite sur cette période est un revers 1-0 contre le SC Heerenveen en Eredivisie.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant de récentes confrontations entre Ararat Armenia et NEC Nijmegen.