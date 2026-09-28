Comment obtenir des billets pour Angleterre - Tchéquie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Angleterre reçoit la Tchéquie à Wembley Stadium le mardi 6 octobre, alors que l’équipe de Thomas Tuchel poursuit sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA en Ligue A, groupe A3, aux côtés de l’Espagne et de la Croatie. Cette rencontre conclut un début de campagne chargé, qui comprend également des matches contre l’Espagne et un déplacement à Prague plus tôt dans cette fenêtre.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Angleterre-Tchéquie, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Angleterre-Tchéquie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Angleterre-Tchéquie débutera à Wembley Stadium, à Londres, les informations officielles de diffusion n’étant pas disponibles pour le moment.

UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Wembley

Où acheter des billets pour Angleterre-Tchéquie ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis en vente via le portail officiel de billetterie d’England Football, avec une priorité accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club (ESTC) et aux membres de la prévente My England Football avant l’ouverture de la vente générale au grand public.

Voici quelques éléments à connaître pour acheter des billets pour cette rencontre :

Accès exclusif ESTC – fenêtre prioritaire pour les membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente générale

Prévente My England Football – une deuxième fenêtre prioritaire pour les membres inscrits avant la mise en vente complète au public

Tarifs réduits – réductions disponibles pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’un espace famille dédié

Marché secondaire – StubHub est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’attrait d’un Wembley plein pour cette rencontre, il est recommandé de réserver tôt une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Tchéquie ?

Les tarifs officiels via England Football commencent à partir de 35 £, avec des billets adultes standard disponibles à 35 £, 45 £, 65 £ et 80 £ selon l’emplacement, ainsi qu’un nombre limité de places de niveau 2 au prix de 95 £ et 120 £. L’espace famille est proposé à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants, avec un tarif réservé aux membres de 25 £ accessible aux membres de l’ESTC pendant leur fenêtre de vente exclusive.

StubHub est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des annonces sur le marché secondaire pour cette rencontre qui commencent actuellement aux alentours de 40 £.

Comme pour toute grande affiche internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver votre place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Angleterre-Tchéquie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Angleterre et de la Tchéquie

L’Angleterre a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, avec 14 buts marqués et sept encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 4-6 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde. La seule défaite est survenue contre l’Argentine en demi-finales, sur le score de 2-1, mettant fin à son tournoi. L’Angleterre a également battu la Norvège, le Mexique et la RD Congo pendant cette séquence.

Les cinq derniers résultats de la Tchéquie ont donné deux victoires, un nul et deux défaites. Elle a perdu son match le plus récent 0-3 contre le Mexique en phase de groupes de la Coupe du monde, et a également subi une défaite 2-1 contre la Corée du Sud. Un nul 1-1 contre l’Afrique du Sud et des victoires face au Guatemala et au Kosovo complètent cette série, avec six buts marqués et sept encaissés sur ces cinq rencontres.

Angleterre-Tchéquie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à l’Euro 2020, où l’Angleterre s’est imposée 1-0. Avant cela, la Tchéquie avait battu l’Angleterre 2-1 lors d’un match qualificatif pour le Championnat d’Europe 2019, tandis que l’Angleterre avait remporté la manche retour 5-0 plus tôt la même année. Les quatre confrontations recensées comprennent également un nul 2-2 lors d’un match amical en 2008, ce qui donne à l’Angleterre le meilleur bilan global dans cet historique.



