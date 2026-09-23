Comment obtenir des billets pour Angleterre - Espagne : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Angleterre-Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Angleterre-Espagne débutera à 19 h 45, heure locale, le samedi 26 septembre 2026, au stade de Wembley, à Londres.

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Wembley

Angleterre-Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Angleterre et de l’Espagne

L’Angleterre aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, tous disputés pendant la Coupe du monde. Sa sortie la plus récente a été une victoire 6-4 contre la France en quart de finale le 18 juillet, un résultat qui a souligné sa menace offensive. Elle a également battu la Norvège 2-1 et le Mexique 3-2 durant le tournoi, même si une défaite 2-1 contre l’Argentine en demi-finale a mis fin à sa Coupe du monde. Sur ces cinq matches, l’Angleterre a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

La forme récente de l’Espagne est exceptionnelle. L’équipe de De la Fuente a remporté ses cinq matches de Coupe du monde, inscrivant sept buts et n’en concédant que deux. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale le 19 juillet, et elle a aussi battu la France 2-0 en demi-finale. Cette série de cinq victoires consécutives a inclus trois clean sheets en cinq matches.

Angleterre-Espagne : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par une victoire 2-1 de l’Espagne en finale de l’Euro 2024, le 14 juillet 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne a l’avantage avec trois victoires contre une pour l’Angleterre, pour un match nul. L’unique victoire de l’Angleterre sur cette série est intervenue en Ligue des nations de l’UEFA en 2018, lorsqu’elle s’était imposée 3-2 à Séville.

Classement d’Angleterre-Espagne

Dans le groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA, l’Angleterre occupe actuellement la troisième place et l’Espagne la quatrième au moment où la compétition débute.