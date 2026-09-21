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Comment obtenir des billets pour Angers - Troyes : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Angers affronte Troyes en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Angers affronte Troyes le samedi 19 septembre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.

Les deux équipes chercheront à prendre de l’élan en ce début de saison afin de décrocher des points cruciaux au classement national. Lors de leur précédente confrontation officielle, en avril 2024, Angers s’était imposé 2-1 face à Troyes.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Angers-Troyes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Angers-Troyes en Ligue 1 ?

Angers-Troyes se déroule au stade Raymond-Kopa, à Angers, avec un coup d’envoi programmé pour cette journée de Ligue 1.

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Raymond Kopa

Comment acheter des billets pour Angers-Troyes en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match Angers SCO vs ESTAC Troyes du 19 septembre 2026, vous pouvez passer par les principales options suivantes :

  1. Billetterie officielle d’Angers SCO : Comme Angers accueille le match au stade Raymond-Kopa, l’option la plus sûre et la plus directe est d’acheter vos billets via le portail officiel de billetterie en ligne d’Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
  2. Guichets officiels du stade : Selon les disponibilités, des billets peuvent également être vendus directement aux guichets du stade Raymond-Kopa à l’approche du match.
  3. Places de marché secondaires : Si les places officielles sont épuisées, des agrégateurs de billets et plateformes de revente comme StubHub proposent également des billets disponibles.

Combien coûtent les billets pour Angers-Troyes en Ligue 1 ?

Pour le prochain match Angers SCO vs ESTAC Troyes au stade Raymond-Kopa, les prix des billets varient généralement selon que vous les achetez au tarif officiel ou via des places de marché secondaires.  

  • Billetterie officielle (tarif facial) : Les billets standards à l’unité pour les matches de Ligue 1 à Angers se situent généralement entre 15 € et 65 € pour les catégories de places classiques, comme la tribune Coubertin ou la tribune Colombier derrière les buts, jusqu’aux emplacements centraux en tribune Saint-Léonard ou en tribune Jean-Bouin.  
  • Places de marché secondaires et revente : Sur les plateformes de revente et de billetterie telles que StubHub, les billets d’entrée de gamme commencent autour de 35 € à 40 €, avec un prix moyen situé autour de 80 € à 90 € dans les catégories standard, selon la vue et la demande.
  • Offres VIP et hospitalité : Les options premium d’hospitalité les jours de match, comme l’accès à des salons spécialisés tels que le Salon Colombier ou des places VIP, commencent généralement à partir de 80 € à 180 €+ par billet.  

Angers-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Angers et Troyes

Angers a remporté deux matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres, avec un résultat issu d’un match officiel. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 contre Lille en Ligue 1 le 23 août. En pré-saison, le club a battu le Paris FC 3-2 et Lorient 2-1, tout en s’inclinant 2-3 contre Le Mans. Il a également lancé sa série de matches amicaux par une victoire 2-1 face à Creteil. Sur ces cinq matches, Angers a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.

Troyes a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 0-0 contre le Paris FC en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club avait fait match nul 1-1 contre Panetolikos et Auxerre en pré-saison, battu GOAL FC 5-2, puis gagné 3-0 contre Grenoble. Troyes a inscrit neuf buts et en a concédé deux sur cette série de cinq matches, avec notamment deux clean sheets.

SCO

SCO - Forme

PAR
V3-2
LIL
D0-2
AJA
V1-3
REN
D1-2
LEH
N0-0
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TRO

TRO - Forme

PAT
N1-1
PAR
N0-0
FCL
V1-2
STR
D2-6
LIL
D2-0
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Angers-Troyes : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 20 avril 2024, lorsque Angers a battu Troyes 2-1 lors d’un match de Ligue 2 au stade Raymond-Kopa. Avant cela, Troyes avait reçu Angers en décembre 2023 et s’était incliné 1-4. Sur les cinq dernières confrontations directes, Angers s’est imposé à trois reprises contre une victoire de Troyes, avec un match nul, et Angers a marqué 10 buts contre sept pour Troyes sur cette série.

Face à face

AngersNulTroyes
4
0
1
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Classement de Angers et Troyes

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
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