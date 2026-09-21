Comment obtenir des billets pour Angers - Troyes : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Angers affronte Troyes le samedi 19 septembre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.
Les deux équipes chercheront à prendre de l’élan en ce début de saison afin de décrocher des points cruciaux au classement national. Lors de leur précédente confrontation officielle, en avril 2024, Angers s’était imposé 2-1 face à Troyes.
Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Angers-Troyes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
Quand a lieu le coup d’envoi de Angers-Troyes en Ligue 1 ?
Angers-Troyes se déroule au stade Raymond-Kopa, à Angers, avec un coup d’envoi programmé pour cette journée de Ligue 1.
Comment acheter des billets pour Angers-Troyes en Ligue 1 ?
Pour acheter des billets pour le match Angers SCO vs ESTAC Troyes du 19 septembre 2026, vous pouvez passer par les principales options suivantes :
- Billetterie officielle d’Angers SCO : Comme Angers accueille le match au stade Raymond-Kopa, l’option la plus sûre et la plus directe est d’acheter vos billets via le portail officiel de billetterie en ligne d’Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
- Guichets officiels du stade : Selon les disponibilités, des billets peuvent également être vendus directement aux guichets du stade Raymond-Kopa à l’approche du match.
- Places de marché secondaires : Si les places officielles sont épuisées, des agrégateurs de billets et plateformes de revente comme StubHub proposent également des billets disponibles.
Combien coûtent les billets pour Angers-Troyes en Ligue 1 ?
Pour le prochain match Angers SCO vs ESTAC Troyes au stade Raymond-Kopa, les prix des billets varient généralement selon que vous les achetez au tarif officiel ou via des places de marché secondaires.
- Billetterie officielle (tarif facial) : Les billets standards à l’unité pour les matches de Ligue 1 à Angers se situent généralement entre 15 € et 65 € pour les catégories de places classiques, comme la tribune Coubertin ou la tribune Colombier derrière les buts, jusqu’aux emplacements centraux en tribune Saint-Léonard ou en tribune Jean-Bouin.
- Places de marché secondaires et revente : Sur les plateformes de revente et de billetterie telles que StubHub, les billets d’entrée de gamme commencent autour de 35 € à 40 €, avec un prix moyen situé autour de 80 € à 90 € dans les catégories standard, selon la vue et la demande.
- Offres VIP et hospitalité : Les options premium d’hospitalité les jours de match, comme l’accès à des salons spécialisés tels que le Salon Colombier ou des places VIP, commencent généralement à partir de 80 € à 180 €+ par billet.
Angers-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir
La forme de Angers et Troyes
Angers a remporté deux matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres, avec un résultat issu d’un match officiel. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 contre Lille en Ligue 1 le 23 août. En pré-saison, le club a battu le Paris FC 3-2 et Lorient 2-1, tout en s’inclinant 2-3 contre Le Mans. Il a également lancé sa série de matches amicaux par une victoire 2-1 face à Creteil. Sur ces cinq matches, Angers a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.
Troyes a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 0-0 contre le Paris FC en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club avait fait match nul 1-1 contre Panetolikos et Auxerre en pré-saison, battu GOAL FC 5-2, puis gagné 3-0 contre Grenoble. Troyes a inscrit neuf buts et en a concédé deux sur cette série de cinq matches, avec notamment deux clean sheets.
Angers-Troyes : historique récent des confrontations directes
La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 20 avril 2024, lorsque Angers a battu Troyes 2-1 lors d’un match de Ligue 2 au stade Raymond-Kopa. Avant cela, Troyes avait reçu Angers en décembre 2023 et s’était incliné 1-4. Sur les cinq dernières confrontations directes, Angers s’est imposé à trois reprises contre une victoire de Troyes, avec un match nul, et Angers a marqué 10 buts contre sept pour Troyes sur cette série.
Face à face
Classement de Angers et Troyes
|#
|P
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|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
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|2
|5
|3
|2
|0
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|1
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