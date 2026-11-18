Angers reçoit Strasbourg le samedi 12 décembre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.

Malgré un bilan global équilibré, les récentes confrontations ont été riches en rebondissements, notamment avec la nette victoire 5-0 de Strasbourg à domicile en octobre 2025. Angers a réagi avec combativité lors de leur dernier duel, en mai 2026 : après un penalty de Julio Enciso, le club angevin est revenu au score pour arracher un nul 1-1 à Angers grâce à une égalisation de Goduine Koyalipou en seconde période.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Angers-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Angers-Strasbourg en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi d’Angers-Strasbourg sera donné au stade Raymond-Kopa, à Angers, le samedi 12 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Angers-Strasbourg en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Angers et Strasbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les places dans les tribunes réservées aux supporters locaux au stade Raymond-Kopa peuvent être achetées directement sur le site officiel de la billetterie d’Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Pour une place dans le secteur visiteurs, vous pouvez passer par le portail officiel du RC Strasbourg Alsace.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, des billets classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des places pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Angers-Strasbourg en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Angers et Strasbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes derrière les buts (petits côtés, tribune Copain ou Poutet) : Généralement, les prix vont de 15 € à 25 € .

Généralement, les prix vont de . Tribunes latérales ou centrales (grands côtés, tribune Saint-Léonard ou Jean Bouin) : Les prix se situent généralement entre 30 € et 60 € .

Les prix se situent généralement entre . Formules VIP et prestations d’hospitalité : Les prix vont généralement de 120 € à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères ou en petit côté : Les prix commencent généralement autour de 28 € à 35 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places standard en tribune centrale ou en grand côté : Les prix affichés se situent souvent entre 50 € et 90 € .

Les prix affichés se situent souvent entre . Places premium ou très demandées : Les prix peuvent grimper à 100 € ou 140 € et plus.

Angers-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Angers et de Strasbourg

Angers compte zéro victoire, un nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Nice le 8 novembre. Le club a également subi un revers 5-1 face à Brest au cours de cette série. Un nul sans but contre Lorient constitue son seul point pris sur ces cinq rencontres. Angers a inscrit trois buts et en a encaissé neuf durant cette période.

Strasbourg compte une victoire, aucun nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 contre Toulouse le 6 novembre, après une victoire 5-1 à domicile face à Auxerre le 1er novembre. Le club a également perdu contre Rennes, le Paris Saint-Germain et Nice au cours de cette série de cinq matches. Strasbourg a marqué dix buts et en a encaissé neuf lors de ces rencontres.

Angers-Strasbourg : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 10 mai 2026, lorsqu’Angers et Strasbourg ont fait match nul 1-1 en Ligue 1 au stade Raymond-Kopa. Avant cela, Strasbourg s’était imposé 5-0 lors de leur confrontation à Strasbourg en octobre 2025. Sur leurs cinq derniers duels, Strasbourg compte deux victoires, tout comme Angers, et un match s’est terminé sur un nul. Les deux équipes ont inscrit 11 buts au total lors de ces rencontres.