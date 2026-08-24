Comment obtenir des billets pour Angers - Rennes : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Angers affronte Rennes le dimanche 6 septembre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.

Rennes possède un net avantage historique dans cette affiche, avec 18 victoires contre 3 pour Angers, ainsi que 6 matches nuls. Leur confrontation compétitive la plus récente, en avril 2026, s’est soldée par une victoire 2-1 de Rennes.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Angers-Rennes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Angers-Rennes en Ligue 1 ?

Angers-Rennes débute au stade Raymond-Kopa, à Angers, la confirmation officielle de la diffusion n’étant pas encore disponible.

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Comment acheter des billets pour Angers-Rennes en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 Angers SCO vs Stade Rennais F.C. du 6 septembre 2026, suivez ces étapes générales :

Canaux officiels directs (marché primaire)

Portail officiel de billetterie d’Angers SCO : La billetterie en ligne officielle du club hôte est l’endroit le plus sûr et le plus fiable pour acheter des billets à leur valeur faciale. Les billets sont généralement mis en vente au grand public quelques semaines avant la date de la rencontre.

Guichets du stade Raymond-Kopa : Des billets peuvent également être achetés directement aux guichets du stade à Angers, sous réserve de disponibilité.

Secteur visiteurs : Les supporters de Rennes qui souhaitent s’installer dans la section visiteurs doivent généralement acheter leurs billets directement via le système de billetterie officiel du Stade Rennais ou par l’intermédiaire de clubs de supporters visiteurs reconnus.

Plateformes de billetterie secondaire

Si les contingents officiels sont épuisés, des billets sont souvent disponibles via des plateformes de revente telles que StubHub . Vérifiez toujours les garanties offertes aux acheteurs et les conditions de la plateforme avant d’acheter via des vendeurs secondaires.

Combien coûtent les billets pour Angers-Rennes en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match Angers SCO vs Stade Rennais au stade Raymond-Kopa varient selon la plateforme, la catégorie de place et le canal d’achat :

Ventes officielles primaires : Les billets au tarif facial vendus directement via le portail de billetterie d’Angers SCO commencent généralement autour de 15 £ à 25 £ (18 € à 30 €) pour les sections standard derrière les buts ou debout, et peuvent monter jusqu’à 40 £ à 65 £ (48 € à 78 €) pour des vues centrales en tribune latérale.

Annonces sur le marché secondaire : Sur des plateformes de revente comme StubHub , les billets d’entrée de gamme commencent autour de 33 £ à 35 £ (~44 $), tandis que le prix moyen des billets se situe entre 80 £ et 85 £ (~107 $) selon la demande et l’emplacement du siège.

Billets hospitalité et VIP : Les places premium et les offres hospitalité pour le jour du match commencent autour de 90 £ à 95 £+ (~117 $+).

Angers-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Angers et Rennes

Angers a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq matches de pré-saison, avec 12 buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-2 contre le Paris FC le 15 août, et le club a également battu Lorient 2-1 plus tôt dans le mois. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Le Mans, 3-2, au début du mois d’août.

Rennes a obtenu une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de préparation, avec neuf buts marqués et dix encaissés. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 2-1 contre Sunderland le 15 août. Le club a également perdu 4-2 contre Brentford et 2-1 contre Brentford Academy dans la même semaine. Sa seule victoire est intervenue contre le Club Brugge, sur le score de 2-1, fin juillet.

Angers-Rennes : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 11 avril 2026, lorsque Rennes a battu Angers 2-1 en Ligue 1. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 quand Angers recevait Rennes en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Rennes présente le meilleur bilan, avec trois victoires, contre une pour Angers, tandis qu’un match s’est terminé sur un score de parité.

Classement de Angers et Rennes

Au classement actuel de Ligue 1, Angers occupe la 10e place et Rennes la 15e.