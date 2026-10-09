Comment obtenir des billets pour Angers - Marseille : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Angers affronte Marseille le dimanche 18 octobre 2026 au Stade Raymond Kopa, à Angers.

Historiquement, Marseille a dominé cette confrontation, avec 9 victoires lors de ses 20 précédents matches de l’élite contre Angers. Leur affrontement le plus récent au Stade Raymond Kopa a vu Marseille s’imposer largement avec une victoire 5-2 à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Angers-Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Angers-Marseille en Ligue 1 ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

Comment acheter des billets pour Angers-Marseille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour un match de Ligue 1 Angers SCO vs Olympique de Marseille, plusieurs options d’achat principales s’offrent à vous selon l’équipe qui reçoit et le temps dont vous disposez avant la rencontre.

1. Billetteries officielles des clubs (vente primaire)

La manière la plus sûre et la plus classique d’acheter des billets au prix facial est de passer par la plateforme de billetterie officielle en ligne du club hôte :

Portail officiel de billetterie d’Angers SCO : achetez directement via la billetterie officielle d’Angers SCO (billetterie.angerssco.fr). Les billets sont généralement mis en vente 2 à 4 semaines avant le jour du match. Les affiches très attendues contre de grands clubs comme Marseille se vendent souvent rapidement ou nécessitent la création gratuite d’un compte utilisateur avant l’achat.

Secteur visiteurs : si vous souhaitez vous asseoir dans la zone réservée aux supporters de l’équipe visiteuse, les billets visiteurs sont généralement distribués via les canaux officiels des clubs de supporters du club visiteur ou par des liens spécialisés pour le secteur visiteurs peu avant le match.

2. Plateformes de billets secondaires et revente

Si les billets grand public sont épuisés via les canaux officiels du club, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des abonnés.

Combien coûtent les billets pour Angers-Marseille en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 Angers SCO vs Olympique de Marseille au Stade Raymond Kopa, le 18 octobre 2026, varie selon l’endroit où vous les achetez et l’emplacement des sièges.

1. Billets officiels en vente primaire

Lorsqu’ils sont achetés directement via les canaux officiels du club, comme le portail de billetterie d’Angers SCO :

Places en catégorie standard : elles vont généralement de 25 € à 60 € pour des sièges standards en tribune.

Places premium / en tribune centrale : elles sont généralement proposées entre 65 € et 120 € .

2. Marché secondaire et billets en revente

Les affiches très attendues impliquant de grands clubs comme Marseille se vendent souvent rapidement sur les canaux officiels, ce qui fait fluctuer les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHuben fonction de la demande :

Places de revente les moins chères / entrée de gamme : à partir d’environ 85 € à 96 € par billet.

Prix moyen des billets en revente : entre 130 € et 160 € dans la plupart des zones du stade.

Packages VIP et hospitalité : de 210 € à 280 €+ .

Angers-Marseille en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Angers et de Marseille

Angers a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un match nul 0-0 contre Le Havre, le 12 septembre, et le club s’est également incliné 1-2 contre Rennes, le 6 septembre. Sa seule victoire sur cette série a été un succès 3-1 à l’extérieur à Auxerre, le 29 août. Sur ces cinq rencontres, Angers a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

Marseille n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, avec un bilan d’une victoire et quatre défaites. Son unique succès sur cette période a été une victoire 4-0 contre Strasbourg, le 21 août. Depuis, le club a perdu contre l’Atletico Madrid en amical, Monaco, le Paris FC, puis tout récemment Rennes, le 11 septembre. Marseille a inscrit huit buts sur ces cinq matches, mais en a encaissé sept.

Angers-Marseille : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 17 janvier 2026, lorsque Marseille s’est imposé 5-2 au Stade Raymond Kopa. Sur les cinq dernières confrontations directes, Marseille affiche le meilleur bilan, avec notamment une victoire 2-0 à l’extérieur en février 2025 et un succès 3-1 à domicile en mai 2023. Les deux clubs ont également fait match nul 2-2 puis 1-1 lors des deux rencontres précédentes.