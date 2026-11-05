Angers reçoit Lens le samedi 28 novembre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.

Leur dernière confrontation a eu lieu en mars 2026 sur le terrain de Lens, qui s’était largement imposé 5-1. La dernière victoire d’Angers face à Lens remonte à novembre 2025, avec un succès 1-0 à domicile.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Angers-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Angers et Lens ?

Le coup d’envoi d’Angers-Lens sera donné le samedi 28 novembre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Comment acheter des billets pour Angers-Lens en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Angers et Lens :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club (Angers SCO) : Consultez la billetterie officielle du club qui reçoit, Angers SCO, pour connaître les billets mis en vente directement, leur disponibilité dans les tribunes réservées aux supporters locaux et les périodes de priorité accordées aux abonnés.

Consultez la billetterie officielle du club qui reçoit, Angers SCO, pour connaître les billets mis en vente directement, leur disponibilité dans les tribunes réservées aux supporters locaux et les périodes de priorité accordées aux abonnés. Site officiel du club (RC Lens) : Consultez la billetterie officielle du RC Lens si vous souhaitez prendre place dans la tribune réservée aux supporters visiteurs ou acheter un billet par l’intermédiaire de ses réseaux de supporters agréés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Angers-Lens en Ligue 1 ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Angers et Lens :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes derrière les buts : Environ 15 à 25 € pour les places d’entrée de gamme ou dans les tribunes de supporters.

Environ pour les places d’entrée de gamme ou dans les tribunes de supporters. Tribunes de catégorie standard (latérales ou centrales) : Généralement entre 30 et 60 € , selon le bloc et le niveau précis de la tribune.

Généralement entre , selon le bloc et le niveau précis de la tribune. Places bien situées en tribune latérale et places premium : De 70 à plus de 110 € pour une vue centrale privilégiée, près du terrain.

De pour une vue centrale privilégiée, près du terrain. Formules VIP et hospitalité : Généralement de 120 à plus de 250 €, selon l’accès aux salons et les prestations de restauration incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribunes derrière les buts et niveaux supérieurs : À partir d’environ 45 à 55 €, selon la demande globale.

À partir d’environ 45 à 55 €, selon la demande globale. Tribune latérale de catégorie standard : Généralement entre 65 et 95 € pour une bonne vue latérale.

Généralement entre pour une bonne vue latérale. Sections premium et sections complètes : Les prix peuvent grimper de 110 à plus de 160 € lorsque les contingents initiaux des clubs sont épuisés.

Angers-Lens en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Angers et de Lens

Angers compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre Lorient, après deux défaites consécutives face à Marseille (5-2) et Brest (5-1). Son succès 2-0 contre Troyes, plus tôt dans cette série, reste sa seule victoire en cinq matches. Angers n’a marqué que trois buts sur cette période et en a encaissé dix, un bilan qui reflète ses difficultés dans les deux surfaces.

Lens a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre le Paris FC en Ligue 1, précédée d’une défaite 3-0 face au Club Bruges en Ligue des champions. Plus tôt dans cette série, Lens s’est imposé 3-1 à Troyes en Ligue 1 et a battu Lyon 2-1 en championnat. Le club a inscrit neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Angers-Lens : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en mars 2026, lorsque Lens s’est imposé 5-1 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lens compte quatre victoires contre une pour Angers, l’équipe visiteuse ayant dominé cette série récente. Le seul succès d’Angers remonte à novembre 2025, avec une victoire 1-0 à domicile, mais Lens a dominé les autres rencontres, quel que soit le terrain.