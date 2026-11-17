Anderlecht reçoit Hoffenheim le jeudi 10 décembre 2026 au Lotto Park, à Anderlecht.

Leur seule confrontation précédente a eu lieu le 31 janvier 2025, lors de la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA. Ce match riche en buts, disputé au Lotto Park, s’est conclu par une victoire spectaculaire de Hoffenheim, en déplacement, sur le score de 4-3.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Anderlecht - Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Anderlecht - Hoffenheim en Ligue Europa ?

Anderlecht - Hoffenheim débutera au Lotto Park, à Anderlecht, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 Lotto Park

Comment acheter des billets pour Anderlecht - Hoffenheim en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Anderlecht et Hoffenheim :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter directement sur les sites officiels ou auprès des billetteries du RSC Anderlecht et du TSG Hoffenheim est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places authentiques au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Europa lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Anderlecht - Hoffenheim en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Anderlecht et Hoffenheim :

1. Canaux officiels des clubs

Billets en catégorie standard : Généralement entre environ 30 et 75 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub affichent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune supérieure ou classiques : Les prix commencent généralement autour de 145 à 155 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium ou centrales en tribune inférieure : Les prix vont de 200 € à plus de 450 €.

Anderlecht - Hoffenheim en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Anderlecht et de Hoffenheim

Anderlecht compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre le Club Bruges en première division A belge. Plus tôt dans cette série, le club a battu Salzbourg 2-0 en Ligue Europa et Westerlo 4-1 en championnat. La défaite 4-0 contre La Gantoise reste le point faible de cette période. Sur ces cinq matches, Anderlecht a inscrit dix buts et en a encaissé six.

Hoffenheim compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club a récemment battu Schalke 04 2-1 en Bundesliga, après un nul 1-1 contre Crystal Palace en Ligue Europa. Sa victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen est son meilleur résultat sur cette période, même si les défaites contre le Werder Brême et Holstein Kiel en Coupe d’Allemagne montrent sa vulnérabilité. Hoffenheim a inscrit huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Anderlecht - Hoffenheim : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Ligue Europa le 30 janvier 2025, lorsque Hoffenheim a battu Anderlecht 3-4 lors d’un match riche en buts au Lotto Park. La seule autre confrontation recensée entre les clubs est un match amical disputé en janvier 2019, qu’Anderlecht a remporté 2-3 à Sinsheim. Hoffenheim mène au bilan des confrontations directes sur ces deux rencontres, qui ont produit sept buts au total.