Comment obtenir des billets pour Allemagne - Serbie : prix de la Ligue des nations A de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Allemagne reçoit la Serbie dans un match de phase de groupes palpitant de l’UEFA Nations League à l’Allianz Arena de Munich le 1er octobre 2026. Cette affiche promet du très haut niveau international, avec deux grandes nations du football européen qui s’affrontent dans une rencontre compétitive importante.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles pour obtenir votre place pour ce choc. Découvrez où acheter des billets, les détails des prix et comment réserver dès maintenant.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Allemagne - Serbie en UEFA Nations League A ?

Le match Allemagne - Serbie débutera le jeudi 1er octobre 2026 à l’Allianz Arena de Munich, et aucune information officielle de diffusion n’est actuellement disponible pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Où acheter des billets pour Allemagne - Serbie ?

Les billets peuvent être achetés directement sur le portail officiel de billetterie de la DFB, qui fait office de distributeur principal pour les matches à domicile de l’équipe nationale d’Allemagne. Le site officiel est votre premier point de passage pour obtenir des billets à leur valeur faciale lors des phases de prévente et de vente générale.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Allemagne - Serbie ?

Les prix standards sur le portail officiel de la DFB commencent à 35 € pour une place standard en catégorie 4, puis augmentent en fonction de la vue et de la catégorie choisies dans l’ensemble de l’Allianz Arena.

Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix du marché secondaire commencent actuellement à 132 € par place, selon la disponibilité, l’emplacement des sièges et la demande en temps réel.

Allemagne - Serbie en UEFA Nations League A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Allemagne et de la Serbie

L’Allemagne a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 1-1 contre le Paraguay lors de la Coupe du monde le 29 juin, ce qui a entraîné son élimination du tournoi. Elle a tout de même enregistré une victoire 7-1 contre Curaçao et un succès 2-1 face à la Côte d’Ivoire sur cette même série, avec 13 buts inscrits au total pour sept encaissés.

La Serbie a elle aussi remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 5-1 contre le Mexique, et elle s’est également inclinée 3-0 contre le Cap-Vert puis contre l’Espagne. Ses victoires sont intervenues face à l’Arabie saoudite et à la Lettonie, à chaque fois sur le score de 2-1. La Serbie a marqué huit buts et en a concédé 14 sur ces cinq rencontres.

Allemagne - Serbie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mars 2019, lorsque l’Allemagne et la Serbie ont fait match nul 1-1 en amical. Sur les quatre confrontations directes répertoriées, l’Allemagne en a remporté deux, la Serbie une, et un match s’est terminé sur un nul. L’unique victoire de la Serbie dans ces données remonte à la Coupe du monde 2010, avec un succès 1-0 le 18 juin lors de la phase de groupes.



