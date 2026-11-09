L’Allemagne reçoit la Serbie à l’Allianz Arena de Munich le jeudi 1er octobre, alors que Jurgen Klopp poursuit ses débuts à la tête de la sélection allemande dans la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27. Les deux équipes se retrouveront en novembre pour le match retour au stade Rajko Mitić de Belgrade. Ces deux rencontres figurent au calendrier du groupe A2 de la Ligue A, qui comprend également les Pays-Bas et la Grèce.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Allemagne-Serbie, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

Quand débute Allemagne-Serbie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Allemagne-Serbie se déroule à l’Allianz Arena de Munich. Aucune information officielle sur la diffusion de cette rencontre n’est disponible pour le moment.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Où acheter des billets pour Allemagne-Serbie ?

Les billets pour le match à Munich sont d’abord mis en vente sur les canaux officiels de la DFB. Les membres bénéficient généralement d’une priorité, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public. Pour le match retour à Belgrade, les canaux officiels de la Fédération serbe de football sont le premier point de vente équivalent.

Quelques points à connaître avant d’acheter des billets pour ces rencontres :

Vente officielle au grand public : elle ouvre après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

: elle ouvre après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match Tarifs réduits : la DFB propose des réductions allant jusqu’à 50 % pour les enfants, les seniors et les spectateurs en situation de handicap, ainsi qu’une petite réduction pour les membres du Bayern Munich

: la DFB propose des réductions allant jusqu’à 50 % pour les enfants, les seniors et les spectateurs en situation de handicap, ainsi qu’une petite réduction pour les membres du Bayern Munich Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match

: chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match Marché secondaire : StubHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés

Le projet de reconstruction de Klopp suscitant un vif intérêt, il est conseillé de réserver tôt pour les deux rencontres.

Combien coûtent les billets pour Allemagne-Serbie ?

Pour le match à Munich, les tarifs officiels de la DFB commencent autour de 65 €. Les billets sont répartis en cinq catégories dans l’Allianz Arena, jusqu’aux places centrales haut de gamme, et sont disponibles au prix officiel dans la limite des places attribuées. Les tarifs officiels de la Fédération serbe de football s’appliquent de la même manière au match à Belgrade.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, StubHub est une option. Voici un aperçu des prix auxquels vous attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Munich) : les offres sur le marché secondaire commencent à partir de 27 €, mais les prix varient fortement selon la catégorie de la place et le vendeur

les offres sur le marché secondaire commencent à partir de 27 €, mais les prix varient fortement selon la catégorie de la place et le vendeur Places de catégorie intermédiaire (Munich) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un prix sensiblement plus élevé

des places centrales le long de la ligne médiane, à un prix sensiblement plus élevé Match retour à Belgrade : les billets au prix officiel sont généralement plus abordables que pour une soirée à l’Allianz Arena, même si les disponibilités peuvent se réduire à l’approche de la rencontre

Comme pour tout match international très demandé, les prix peuvent évoluer à l’approche du coup d’envoi. Si vous avez un budget précis, réserver votre place sans trop attendre est généralement l’option la plus sûre.

StubHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. La plateforme propose un large choix de places pour le premier match à l’Allianz Arena de Munich, ainsi que des billets pour le match retour à Belgrade.

Allemagne-Serbie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Allemagne et de la Serbie

L’Allemagne a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde, le 29 juin, qui a entraîné son élimination. Elle avait également perdu 2-1 contre l’Équateur plus tôt dans le tournoi, mais avait montré ses qualités offensives en battant Curaçao 7-1 et la Côte d’Ivoire 2-1. Sur ces cinq matches, l’Allemagne a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

La Serbie a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 5-1 contre le Mexique. Elle s’est également inclinée 3-0 face au Cap-Vert et à l’Espagne. Ses deux victoires ont été obtenues contre l’Arabie saoudite et la Lettonie, chaque fois sur le score de 2-1. La Serbie a inscrit huit buts et en a encaissé 14 lors de ces cinq matches.

Allemagne-Serbie : les dernières confrontations

Leur dernière confrontation remonte à mars 2019, lorsque l’Allemagne et la Serbie avaient fait match nul 1-1 en amical. Sur les quatre confrontations recensées, l’Allemagne en a remporté deux, la Serbie une, et une rencontre s’est terminée par un nul. La seule victoire serbe date de la Coupe du monde 2010 : un succès 1-0 le 18 juin en phase de groupes.