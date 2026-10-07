L’AFC Champions League Elite propose une affiche passionnante avec les géants émiratis d’Al Wasl qui reçoivent la puissance saoudienne d’Al Ahli KSA. Les deux équipes abordent ce choc continental avec une riche histoire et un effectif de grand talent, ce qui promet une bataille intense sur le terrain.

Les précédentes confrontations entre ces deux poids lourds d’Asie de l’Ouest ont offert un football spectaculaire, rendant la demande de places exceptionnellement forte parmi les supporters de toute la région du Golfe.

GOAL vous donne tous les détails essentiels pour réserver votre place en tribunes et assister à cette affiche en direct au stade Zabeel.

À quelle heure débute Al-Wasl vs Al Ahli en AFC Champions League Elite ?

Les informations officielles de diffusion pour cette rencontre ne sont pas disponibles à l’heure actuelle. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV et les détails du streaming en direct confirmés.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 12:00

Où acheter des billets pour Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA ?

Les billets officiels du match sont mis en vente directement sur le principal portail de billetterie du club hôte, Platinumlist UAE. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets en admission générale via le canal officiel dès l’ouverture de la vente.

Si les annonces sur les sites officiels affichent complet, GrintaHub est l’option à privilégier. Cette place de marché secondaire propose des solutions aux supporters souhaitant assister au match une fois les quotas de vente initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA ?

Les prix standard sur la plateforme officielle de vente commencent à 30 SAR pour les places en admission générale, même si les catégories les plus demandées, plus proches du terrain, peuvent atteindre 150 SAR ou plus.

Sur les places de marché secondaires comme GrintaHub, les prix des billets commencent généralement autour de 100 SAR selon la catégorie de siège et la disponibilité.

Al-Wasl vs Al Ahli en AFC Champions League Elite : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Wasl et d’Al Ahli

Al-Wasl aborde ce match avec un bilan récent mitigé de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre Al Qadsiah en AFC Champions League Elite, et le club s’est aussi incliné 1-0 face à Shabab Al-Ahli Dubai en Arabian Gulf League. Du côté des points positifs, Al-Wasl a inscrit cinq buts contre Khorfakkan lors d’une victoire 5-2 et s’est imposé 3-0 à l’extérieur contre Kalba FC, ce qui montre que l’équipe représente une vraie menace offensive lorsqu’elle est à son meilleur niveau.

Les cinq derniers matches d’Al Ahli racontent une histoire similaire d’irrégularité. L’équipe de Pusic a gagné deux fois, fait un match nul et perdu deux fois, sa sortie la plus récente s’étant soldée par une défaite 2-1 contre Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale. Elle a fait match nul 1-1 avec Pakhtakor Tashkent en AFC Champions League Elite et a subi une défaite 3-2 contre Al Qadsiah en Saudi Pro League, mais a aussi signé une large victoire 5-0 face à Al Riyadh. Sur ces cinq rencontres, Al Ahli a marqué 12 buts, soulignant son rendement offensif.

Al-Wasl vs Al Ahli : historique récent des confrontations directes

Les deux clubs se sont affrontés une fois dans l’historique des confrontations directes disponible, avec une victoire 2-0 d’Al Ahli à l’extérieur sur la pelouse d’Al-Wasl en AFC Champions League Elite en septembre 2024. Ce résultat donne au club saoudien un avantage psychologique issu de l’unique précédent recensé, et Al-Wasl sera déterminé à obtenir une issue différente cette fois.







