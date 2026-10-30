Le choc entre Al Qadsiah et Al Hilal est l’une des affiches les plus attendues de la 11e journée de la Roshn Saudi League. À Dammam, l’équipe locale, ambitieuse, tentera de bousculer l’une des puissances traditionnelles du football saoudien dans une rencontre à fort enjeu.

La demande de places à Dammam devrait être exceptionnellement forte, mais il est simple de se procurer des billets. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le calendrier du match, les tarifs et les points de vente où acheter vos billets dès maintenant.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Al-Wasl contre Al Quwa Al Jawiya en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al-Wasl contre Al Quwa Al Jawiya ne sont pas disponibles pour le moment. Le coup d’envoi de cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC est toutefois programmé, tandis que le lieu reste à confirmer.

AFC Champions League Elite - Journée 4 2 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al Qadsiah contre Al Hilal ?

Les billets officiels sont disponibles directement sur WeBook, la plateforme de billetterie officielle de la Roshn Saudi League, ainsi que sur les portails de billetterie officiels d’Al Qadsiah. Les premières places sont généralement mises en vente 10 à 14 jours avant le match, mais elles s’écoulent souvent rapidement en raison du vif intérêt des supporters.

Si les billets sont épuisés sur les sites officiels, les plateformes de revente comme GrintaHub peuvent vous permettre d’obtenir des places avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah contre Al Hilal ?

Sur les plateformes officielles, les billets commencent à 59 SAR pour une place standard en tribune. Les places dans les rangées basses, près du terrain, coûtent davantage selon leur catégorie et la vue qu’elles offrent dans le stade.

Sur le marché de la revente, notamment sur GrintaHub, les prix commencent autour de 95 SAR, selon l’emplacement des sièges et les disponibilités.

Tout savoir sur Al Qadsiah contre Al Hilal

Les rencontres entre Al Qadsiah et Al Hilal comptent parmi les grands rendez-vous de la course au titre en Roshn Saudi League. Al Qadsiah s’est imposé comme un sérieux concurrent dans l’élite du football saoudien, faisant de son stade à Dammam une forteresse et visant les premières places du classement.

Al Hilal se rend à Dammam avec l’objectif de prendre des points cruciaux à l’extérieur et de maintenir son niveau digne d’un prétendant au titre. Avec des stars mondiales dans les deux équipes, les supporters présents peuvent s’attendre à une ambiance exceptionnelle, à une opposition de grande qualité sur le terrain et à un spectacle passionnant.

Al-Wasl contre Al Quwa Al Jawiya en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout savoir

La forme d’Al-Wasl et d’Al Quwa Al Jawiya

Al-Wasl aborde ce match avec un bilan récent contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club s’est également incliné 1-0 face à Shabab Al-Ahli Dubai FC en Arabian Gulf League. À l’inverse, sa victoire 5-2 contre Khorfakkan a montré son potentiel offensif, tandis qu’il s’est imposé 3-0 à l’extérieur contre Kalba FC. Sur ces cinq matches, Al-Wasl a marqué 11 buts et en a encaissé sept.

Le bilan récent d’Al Quwa Al Jawiya est moins réjouissant. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour un nul et trois défaites. Son unique victoire est venue contre Karbalaa, avec trois buts marqués à l’extérieur. Mais ses défaites face à Neftchi Fargona, Al Zawraa et Duhok sur la même période témoignent de ses difficultés à trouver de la régularité. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Diyala en Premier League irakienne.

Al-Wasl contre Al Quwa Al Jawiya : les dernières confrontations

Les confrontations entre les deux équipes sont peu nombreuses, mais le bilan penche en faveur d’Al-Wasl. Leur dernière rencontre remonte à la Ligue des champions Élite de l’AFC 2008, lorsque Al-Wasl s’était imposé 2-1 sur le terrain d’Al Quwa Al Jawiya. Plus tôt dans cette même campagne, Al Quwa Al Jawiya avait gagné 1-0 chez Al-Wasl. Al-Wasl mène donc dans ces confrontations, malgré une victoire de chaque côté en deux matches recensés, le club émirati ayant inscrit davantage de buts sur l’ensemble des deux rencontres.