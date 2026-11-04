Les huitièmes de finale de la Coupe du Roi réservent une affiche à élimination directe intrigante : l’ambitieux outsider Al Ula reçoit le géant saoudien Al Ahli au stade Prince Mohammed bin Abdul Aziz, à Médine. L’enjeu est de taille dans la principale compétition à élimination directe d’Arabie saoudite, les deux équipes visant une place en quarts de finale.

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À quelle heure débute Al-Ula FC contre Al Ahli en Coupe du Roi ?

Al-Ula FC affrontera Al Ahli en Coupe du Roi. Les détails concernant le lieu de la rencontre seront confirmés à l’approche du match.

Où acheter des billets pour Al Ula contre Al Ahli ?

Les billets officiels pour les matches de la Coupe du Roi sont principalement vendus sur les plateformes saoudiennes de billetterie sportive désignées, comme Webook, ainsi que par les canaux de billetterie du club hôte. Les supporters devraient d’abord consulter ces canaux officiels pendant les phases de prévente et de vente générale afin d’obtenir des places au tarif officiel.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Chercher le billet le moins cher sur les plateformes de revente offre aux supporters un moyen fiable de ne pas manquer le match lorsque les places mises en vente par les canaux officiels sont écoulées.

Combien coûtent les billets pour Al Ula contre Al Ahli ?

Chez le vendeur officiel, les prix des billets pour les tribunes standard commencent autour de 20 à 40 SAR. C’est une option abordable pour les supporters locaux souhaitant assister à ce match de coupe.

Sur le marché de la revente, notamment sur GrintaHub, les prix commencent à environ 60 SAR, ce qui offre aux supporters une autre possibilité de trouver le billet le moins cher disponible si les places officielles sont épuisées.

Al-Ula FC contre Al Ahli en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Ula FC et d’Al Ahli

Al-Ula compte une victoire et une défaite lors de ses deux derniers matches dont les résultats sont disponibles. L’équipe a battu Al Fateh 3-0 en Coupe du Roi avant de s’incliner 3-1 contre Crystal Palace lors d’un match amical de présaison. Aucune autre donnée significative sur sa forme en compétition officielle n’est disponible au-delà de ces deux résultats.

Al Ahli a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 face à Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, après une défaite 6-1 contre Al Shabab en championnat. Avant cette période difficile, le club avait battu successivement Al-Gharafa 2-1, Al Khaleej 4-1 et Al-Fayha 3-2. Al Ahli a inscrit dix buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Al-Ula FC contre Al Ahli : les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre Al-Ula FC et Al Ahli n’est disponible. Des informations sur leurs précédentes rencontres seront ajoutées lorsqu’elles seront disponibles, à l’approche du match.