Al Shamal affronte Al Ahli Saudi lundi 23 novembre 2026, lors d’un choc de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre très attendue se disputera dans le spectaculaire stade Al Bayt.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée depuis les tribunes.

À quelle heure débute Al-Shamal - Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Le coup d’envoi d’Al-Shamal - Al Ahli, comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l’AFC, sera donné lundi 23 novembre 2026 à 19 h, heure locale.

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al Shamal - Al Ahli Saudi ?

Le meilleur moyen de réserver vos places est de passer par les billetteries officielles des clubs et de la compétition. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord ces canaux, à mesure que des billets sont mis en vente à l’approche du match.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, la plateforme de revente Grintahub constitue une autre option. Vous pouvez consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page dédiée de Grintahub.

Combien coûtent les billets pour Al Shamal - Al Ahli Saudi ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui font le déplacement comme des supporters locaux. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour ce match débutent à 30 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places dans les tribunes inférieures.

Sur une plateforme de revente comme Grintahub, les prix commencent à environ 50 SAR pour les billets d’entrée générale. Pour obtenir le tarif le plus bas, mieux vaut réserver rapidement, avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al-Shamal - Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Shamal et d’Al Ahli

Al-Shamal compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 contre Al-Sailiya en Stars League, le 7 novembre, après une défaite 1-0 face à Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, Al-Shamal avait battu Al Hilal 3-1 dans la compétition continentale, mais s’était incliné 4-1 contre Al-Sadd et 3-2 face à Qatar SC en championnat. Sur ces cinq matches, Al-Shamal a inscrit 10 buts et en a encaissé neuf.

Al Ahli compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par un nul 0-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 2 novembre, après une lourde défaite 6-1 face à Al Shabab en championnat. Avant cette période difficile, Al Ahli avait successivement battu Al-Gharafa 2-1, Al Khaleej 4-1 et Al-Fayha 3-2. Sur ces cinq matches, Al Ahli a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

Al-Shamal - Al Ahli : les confrontations récentes

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations entre Al-Shamal et Al Ahli n’est disponible. Des informations sur l’historique de leurs rencontres seront ajoutées à mesure qu’elles seront disponibles, à l’approche du match.