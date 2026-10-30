Al Shamal affrontera Al Ahli le 23 novembre 2026 dans un match très attendu de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre de la phase de groupes, disputée au stade Al Bayt au Qatar, promet du spectacle entre deux clubs ambitieux du Moyen-Orient en quête de gloire continentale.

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À quelle heure débute Al-Shamal-Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al Shamal-Al Ahli ?

Les supporters souhaitant assister au match peuvent consulter la billetterie officielle de l’AFC ou le site du club hôte pour trouver des billets en vente au grand public. Les plateformes officielles sont toujours le premier endroit où chercher des billets ordinaires dès leur mise en vente.

Ticombo est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. La plateforme offre un large choix de billets pour ce match et constitue une solution fiable pour trouver des places au stade Al Bayt, même une fois les premières allocations épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Shamal-Al Ahli ?

Les billets ordinaires sur la plateforme de vente officielle devraient être proposés à partir d’environ 35 $ pour les matches de la phase de groupes dans la région Ouest. Les supporters sont invités à agir vite, car les billets les moins chers se vendent rapidement pour les rencontres impliquant de grands clubs saoudiens.

Sur le marché de la revente, les prix commencent aux alentours de 254 $, selon la catégorie de places et la demande à l’approche du match.

Al-Shamal-Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Shamal et d’Al Ahli

Al-Shamal a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC, après une défaite 0-4 face à Al-Duhail en Stars League. Sur cette période, le club a fait match nul 0-0 contre Lusail SC et Tractor, et s’est incliné 2-3 face à Qatar SC. Al-Shamal a inscrit trois buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Al Ahli a remporté ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC. Sur cette même période, le club a également battu Al Khaleej 4-1 et Al Fateh 4-0 en Saudi Pro League. Une victoire 3-1 contre Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC et un succès 3-2 sur le terrain d’Al-Fayha complètent cette série. Al Ahli a inscrit 16 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Al-Shamal-Al Ahli : les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre Al-Shamal et Al Ahli n’est disponible dans le jeu de données fourni. Des éléments historiques supplémentaires seront ajoutés à mesure que des informations seront disponibles à l’approche de la rencontre.