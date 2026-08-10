La Saudi Pro League poursuit son ascension fulgurante parmi les compétitions les plus passionnantes du football mondial, et ce duel à fort enjeu entre Al-Shabab FC, sextuple champion, et Al Qadsiah FC, ambitieux et riche en stars, promet une atmosphère intense et immanquable à Riyad.

Pour garantir votre place au stade, GOAL vous recommande d’acheter vos billets bien à l’avance.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Al Shabab vs Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 13 août 2026 - 14:00 SHG Arena

Comment acheter des billets pour Al Shabab vs Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Trouver des billets authentiques pour les grandes affiches de Saudi Pro League peut parfois s’avérer compliqué en raison du fort intérêt des supporters et des ventes très rapides sur les plateformes officielles des clubs. Cependant, les fans disposent de plusieurs options pour chercher des places valides.

La vente primaire des billets est généralement gérée directement via les portails officiels de billetterie de la Saudi Pro League et les canaux de distribution des clubs. Al-Shabab FC met d’abord en vente les billets pour un match aux membres du club et aux supporters inscrits avant d’ouvrir la vente au grand public. Cependant, les quotas de billets en vente primaire pour les grandes affiches face à des adversaires ambitieux comme Al Qadsiah FC partent souvent en quelques minutes après leur mise en vente.

Lorsque les ventes primaires sont épuisées, les plateformes secondaires de revente de billets représentent l’option la plus pratique pour les supporters souhaitant acheter des billets pour le match. Des plateformes comme Ticombo sont spécialisées dans les échanges de billets de football entre supporters, offrant aux fans un accès à des billets vérifiés, même pour les événements à guichets fermés.

Combien coûtent les billets pour Al Shabab vs Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient en fonction de l’emplacement des sièges, de la visibilité dans le stade et de la demande pour la rencontre. Heureusement, il existe des options adaptées à tous les budgets, des places les plus abordables en tribune aux loges d’hospitalité d’entreprise de luxe.

Voici un aperçu rapide des fourchettes de prix attendues en riyals saoudiens (SAR) :

Catégorie 3 / Tribune derrière le but standard : 150 SAR à 250 SAR

Catégorie 2 / Tribune latérale haute : 250 SAR à 400 SAR

Catégorie 1 / Tribune principale basse : 400 SAR à 650 SAR

Premium / Hospitalité VIP : 900 SAR à 1 600 SAR+

Comme les prix des billets dépendent de l’offre et de la demande, les tarifs sur les plateformes secondaires peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver vos billets tôt vous garantit d’obtenir le meilleur tarif disponible pour la zone de placement de votre choix.

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