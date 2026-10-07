Comment obtenir des billets pour Al-Sadd vs Al Hilal : prix de l’AFC Champions League Elite, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’AFC Champions League Elite propose un choc ouest-asiatique à fort enjeu entre le champion du Qatar, Al Sadd SC, et la puissance saoudienne Al Hilal. Les deux clubs jouissent d’un immense prestige continental, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes l’un des rendez-vous les plus attendus du calendrier footballistique.

Les matches entre Al Sadd et Al Hilal offrent régulièrement un football rythmé, des ambiances passionnées et une qualité de classe mondiale sur le terrain. Les supporters de toute la région sont impatients de décrocher leur accès pour ce choc épique.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles pour réserver vos places et vivre ce match continental palpitant en direct au stade.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al-Sadd vs Al Hilal en AFC Champions League Elite ?

Les informations officielles de diffusion pour Al-Sadd vs Al Hilal ne sont pas disponibles pour le moment, mais les détails du coup d’envoi seront confirmés à l’approche de la rencontre.

AFC Champions League Elite - Journée 2 13 oct. 2026 - 12:00

Où acheter des billets pour AL SADD SC vs AL HILAL ?

Les billets officiels du match sont mis en vente directement sur les principales plateformes de billetterie et les portails du club hôte, comme Webook et BLU Store. Les passionnés de football peuvent s’inscrire et acheter des places en admission générale directement sur ces canaux de vente principaux dès l’ouverture des quotas.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, GrintaHub est l’option à privilégier. Cette place de marché secondaire offre aux supporters des solutions alternatives pour acheter des billets une fois les allocations officielles totalement écoulées.

Combien coûtent les billets pour AL SADD SC vs AL HILAL ?

Les prix d’entrée standard sur les canaux officiels principaux commencent à 30 SAR pour des places en admission générale, même si les catégories au bord du terrain ou les sections VIP coûtent nettement plus cher.

Sur les plateformes de marché secondaire comme GrintaHub, le prix des billets commence généralement aux alentours de 100 SAR selon le siège choisi, l’emplacement et la demande des supporters en temps réel.

Al-Sadd vs Al Hilal en AFC Champions League Elite : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al-Sadd et Al Hilal

Al-Sadd a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant survenue en AFC Champions League Elite, avec un revers 3-0 contre Esteghlal le 14 septembre. Lors de ses quatre victoires, le club a inscrit 16 buts et en a concédé huit, dont un succès 3-6 à l’extérieur sur le terrain d’Al-Sailiya et une victoire 2-6 chez Qatar SC. Sa forme sur le plan national a été solide, même si l’équipe a affiché des fragilités défensives dans des rencontres prolifiques.

Al Hilal a également remporté quatre de ses cinq derniers matches, ne s’inclinant que face à Neom SC en Saudi Pro League le 7 septembre. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Al-Gharafa en AFC Champions League Elite le 15 septembre. Sur ces cinq matches, le club a inscrit 11 buts et en a encaissé quatre, son succès 6-0 face à Al-Taawoun représentant la performance la plus marquante de cette série.

Al-Sadd vs Al Hilal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en AFC Champions League Elite le 13 avril 2026, lorsque Al-Sadd s’est imposé 7-5 à l’extérieur contre Al Hilal au terme d’un match très prolifique. Sur les cinq dernières confrontations directes en AFC Champions League Elite, Al Hilal mène 3-2 au nombre de victoires, même si les deux équipes ont inscrit un total cumulé de 28 buts sur ces matches. Parmi les précédents duels, on retrouve une victoire 3-1 d’Al Hilal en octobre 2025 et un match nul 1-1 sur le terrain d’Al-Sadd en novembre 2024.



