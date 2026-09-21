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Saudi Pro League
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Comment obtenir des billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Riyadh affronte Al Nassr FC en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Riyadh accueille le champion en titre, Al-Nassr, au Prince Faisal bin Fahd Stadium lors de la deuxième journée de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, dans un match aux enjeux très différents pour les deux équipes. Al-Riyadh a survécu à une campagne 2025/26 tendue, en terminant 15e et en évitant la relégation de justesse, tandis qu’Al-Nassr arrive en tant que nouveau champion d’Arabie saoudite, après avoir mis fin à huit ans d’attente pour le titre sous Jorge Jesus avant de confier les rênes à Ange Postecoglou pour cette saison.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC, y compris les détails du coup d’envoi, le prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

crest
Saudi Pro League - Journée 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour ce match est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC avec réservation en ligne immédiate et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Il s’agit de l’un des billets les plus demandés du premier mois de la saison de Saudi Pro League. Le Prince Faisal bin Fahd Stadium n’offre qu’une fraction de la capacité de l’Al-Awwal Park, le stade d’Al-Nassr, et avec Ronaldo et les champions en ville, les quotas officiels via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux d’Al-Riyadh devraient partir rapidement une fois mis en vente, généralement seulement une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver tôt via Ticombo est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que de risquer de manquer la vente officielle.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour ce match devraient se situer au-dessus de la moyenne du championnat compte tenu de l’adversaire en déplacement.

  • Les billets en admission générale pour les matches standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Compte tenu de l’adversaire en déplacement et de la capacité limitée du stade d’Al-Riyadh, les prix devraient augmenter rapidement à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas.

Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Al Riyadh vs Al Nassr FC : forme du moment

ALR

ALR - Forme

ALF
V1-0
ALT
N1-1
ALA
V1-0
ALI
D4-2
ALZ
V0-2
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ALN

ALN - Forme

HIL
N1-1
GOS
D0-1
DHA
V4-1
ALF
V3-0
DIR
V1-4
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al RiyadhNulAl Nasr FC
1
0
4
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
FDM
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FDM
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FDM
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
FDM
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
FDM
4Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC : classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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