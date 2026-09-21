Comment obtenir des billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Riyadh accueille le champion en titre, Al-Nassr, au Prince Faisal bin Fahd Stadium lors de la deuxième journée de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, dans un match aux enjeux très différents pour les deux équipes. Al-Riyadh a survécu à une campagne 2025/26 tendue, en terminant 15e et en évitant la relégation de justesse, tandis qu’Al-Nassr arrive en tant que nouveau champion d’Arabie saoudite, après avoir mis fin à huit ans d’attente pour le titre sous Jorge Jesus avant de confier les rênes à Ange Postecoglou pour cette saison.

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Quand a lieu le coup d’envoi de Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 21 août 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour ce match est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC avec réservation en ligne immédiate et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Il s’agit de l’un des billets les plus demandés du premier mois de la saison de Saudi Pro League. Le Prince Faisal bin Fahd Stadium n’offre qu’une fraction de la capacité de l’Al-Awwal Park, le stade d’Al-Nassr, et avec Ronaldo et les champions en ville, les quotas officiels via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux d’Al-Riyadh devraient partir rapidement une fois mis en vente, généralement seulement une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver tôt via Ticombo est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que de risquer de manquer la vente officielle.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour ce match devraient se situer au-dessus de la moyenne du championnat compte tenu de l’adversaire en déplacement.

Les billets en admission générale pour les matches standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Compte tenu de l’adversaire en déplacement et de la capacité limitée du stade d’Al-Riyadh, les prix devraient augmenter rapidement à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas.

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