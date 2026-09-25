Al Riyadh affronte Al-Taawoun le samedi 24 octobre 2026 au stade Prince Faisal bin Fahd de Riyad.

Les deux clubs se partagent un historique récent très disputé dans leurs confrontations directes, avec deux victoires chacun et deux matches nuls lors de leurs six dernières rencontres de championnat. Lors de leur duel le plus récent, en mai 2026, les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1 au stade King Abdullah Sports City de Buraydah.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Riyadh vs Al-Taawoun, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Al Riyadh vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Al Riyadh vs Al-Taawoun se déroule au stade Prince Faisal bin Fahd de Riyad, le samedi 24 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 11 24 oct. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Riyadh vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Voici les options pour acheter des billets pour le match de Al Riyadh vs Al-Taawoun en Saudi Pro League :

1. Plateformes officielles principales

Billetterie officielle d'Al-Riyadh : Al-Riyadh SC met généralement en vente des billets à l'unité pour les matches à domicile via son site officiel ou une application locale de billetterie désignée avant les rencontres à domicile.

WeBook / plateformes saoudiennes de billetterie : De nombreux matches de Saudi Pro League vendent des billets numériques via de grandes plateformes locales comme WeBook ou les guichets officiels du stade.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Ticombo : Si les places officielles sont épuisées, consultez des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo où des supporters mettent en vente des billets en trop, sélectionnez votre catégorie puis finalisez l'achat.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match Al Riyadh vs Al-Taawoun en Saudi Pro League varient selon le canal d'achat et la catégorie de siège :

1. Plateformes officielles principales

Entrée standard / tribune supérieure : 30 SAR à 90 SAR

Places premium et au bord du terrain : 250 SAR à 600 SAR

Catégories VIP et hospitalité :1 500 SAR+

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, des plateformes secondaires comme Ticombo proposent des billets de revente, les prix dépendant de la demande et de l'emplacement des sièges :

Places de revente générales / derrière le but : Environ 1 500 SAR à 1 900 SAR (~399–500 $ US / 428–450 €)

Places de revente latérales / catégorie 1 : Environ 1 900 SAR à 2 800 SAR+ (~500–670 €+)

Al Riyadh vs Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

La forme de Al Riyadh vs Al-Taawoun

Al Riyadh a pris une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec six buts marqués et huit encaissés sur cette série. Son match le plus récent s'est soldé par une victoire 2-0 contre Al Kholood, et le club a également fait match nul 3-3 contre Al Shabab plus tôt dans cette séquence, un résultat qui a souligné à la fois ses intentions offensives et sa fragilité défensive.

Le bilan récent d'Al-Taawoun est difficile à lire. Le club a perdu trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, son seul nul sur cette période étant intervenu en AFC Champions League Two contre Al-Nahda. En championnat, la défaite 6-0 contre Al Hilal reste son résultat le plus marquant, et l'équipe s'est aussi inclinée 1-0 contre Al Hazem. Elle n'a marqué que deux buts lors de ses cinq rencontres les plus récentes.

Al Riyadh vs Al-Taawoun : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un score de 1-1 en mai 2026, quand Al-Taawoun recevait Al Riyadh en Saudi Pro League. Sur les cinq derniers affrontements, Al-Taawoun présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Al Riyadh, tandis que deux nuls complètent la série. Le résultat le plus convaincant d'Al Riyadh dans l'histoire récente est survenu en janvier 2026, quand Al-Taawoun s'est imposé 3-1 à Riyad, tandis qu'Al Riyadh a remporté une victoire 1-0 à domicile en janvier 2025.