Comment obtenir des billets pour Al Riyadh - Al Qadsiah : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Riyadh affronte Al Qadsiah le jeudi 29 octobre 2026 au stade Prince Faisal bin Fahd, à Riyad.

Al Qadsiah a l’avantage dans les confrontations récentes, notamment grâce à une convaincante victoire 4-0 contre Al Riyadh dans ce même stade en avril 2026. Al Riyadh aborde ce match avec un bilan récent contrasté de deux victoires, deux nuls et une lourde défaite 5-0 contre Al Ahli lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Riyadh - Al Qadsiah, notamment où les acheter et combien ils coûtent.





Quand a lieu le coup d’envoi d’Al Riyadh - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Al Riyadh - Al Qadsiah se joue au stade Prince Faisal bin Fahd, à Riyad, le match étant programmé dans le cadre de l’actuelle journée de Saudi Pro League.

Saudi Pro League - Journée 12 29 oct. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Riyadh - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al Riyadh et Al Qadsiah, vous disposez de quelques options principales selon votre préférence entre plateformes officielles et revendeurs tiers :

1.Plateformes officielles de la ligue et du club

La Saudi Pro League travaille officiellement avec des plateformes de billetterie autorisées comme Webook.com pour la distribution des billets. Vous pouvez également consulter les canaux ou portails officiels d’Al Riyadh pour voir quand les places en admission générale seront mises en vente, généralement une à trois semaines avant le coup d’envoi.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont entièrement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Pour les matches standards de Saudi Pro League organisés par des clubs comme Al Riyadh, les billets en admission générale commencent généralement à des tarifs de guichet locaux abordables allant de 50 SAR à 100 SAR. Cependant, le prix des billets varie selon la plateforme, la catégorie de place et la demande :

1. Plateformes officielles principales

Admission générale officielle : Les billets standards vendus via les partenaires officiels de la ligue ou les canaux du club commencent généralement autour de 50 SAR à 100 SAR pour les places classiques.

Catégories premium et VIP : Les places améliorées, les tribunes principales couvertes ou les loges VIP peuvent aller de 200 SAR à plus de 800 SAR via les canaux officiels, tandis que les billets premium revendus peuvent atteindre des montants bien plus élevés.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché à partir de 1 500 SAR à 1 600 SAR , tandis que les places premium, les offres hospitalité ou les sections très demandées peuvent grimper de manière significative.

Al Riyadh - Al Qadsiah en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

La forme d’Al Riyadh et d’Al Qadsiah

Al Riyadh aborde ce match avec un bilan récent contrasté de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 contre Al Kholood, même si une lourde défaite 5-0 contre Al Ahli plus tôt en septembre reste préoccupante. L’équipe a fait match nul 0-0 contre Al Khaleej puis 3-3 contre Al Shabab dans cette même série, marquant six buts et en encaissant neuf sur ces cinq rencontres.

Al Qadsiah est dans une forme autoritaire, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son match le plus récent s’est conclu par une victoire 2-1 contre Al-Wasl en AFC Champions League Elite, après un nul 3-3 contre Al-Ettifaq, puis des victoires contre Al Ahli, Al Diriyah et Al-Faisaly. L’équipe de Rodgers a inscrit 11 buts lors de ces cinq matches tout en en encaissant huit.

Al Riyadh - Al Qadsiah : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée par une victoire 0-4 d’Al Qadsiah au stade Prince Faisal bin Fahd en avril 2026, un résultat qui a prolongé la bonne série des visiteurs dans les confrontations directes. Sur les quatre derniers matches recensés, Al Qadsiah en a remporté trois, tandis qu’Al Riyadh a signé l’unique autre victoire, un succès à domicile 2-1 en octobre 2024.