Al Riyadh reçoit Al Hazem le vendredi 20 novembre 2026 au stade Prince Faisal bin Fahd, à Riyad.

Lors de leur dernière rencontre en championnat, le 24 avril 2026, Al Hazem s’est imposé 2-1 à l’extérieur. Auparavant, Al Hazem avait également pris le dessus sur le score de 2-1 lors de leur confrontation en décembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Al Riyadh contre Al Hazem, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Riyadh et Al Hazem ?

Le coup d’envoi d’Al Riyadh contre Al Hazem sera donné au stade Prince Faisal bin Fahd, à Riyad, le vendredi 20 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Riyadh et Al Hazem ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Riyadh et Al Hazem :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez consulter directement les sites officiels ou les réseaux sociaux d’Al Riyadh et d’Al Hazem pour connaître les annonces concernant la vente des billets pour les matches à domicile et trouver les liens vers les billetteries agréées.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Riyadh et Al Hazem ?

Le prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Riyadh et Al Hazem varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Admission générale / places standard : de 20 à 50 SAR pour une entrée dans les catégories de base ou une place dans les tribunes standard réservées aux supporters.

de 20 à 50 SAR pour une entrée dans les catégories de base ou une place dans les tribunes standard réservées aux supporters. Catégorie 1 / vue latérale premium : de 70 à 150 SAR pour une meilleure vue depuis les tribunes latérales et des places centrales en tribune basse.

de 70 à 150 SAR pour une meilleure vue depuis les tribunes latérales et des places centrales en tribune basse. Formules VIP et hospitalité : de 300 à plus de 700 SAR pour accéder aux salons premium du stade et bénéficier de places offrant davantage de confort.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places en tribune haute / admission générale : de 200 à 550 SAR pour des places standard lorsque les contingents initiaux des clubs sont épuisés.

de 200 à 550 SAR pour des places standard lorsque les contingents initiaux des clubs sont épuisés. Revente de places en tribune basse / avec vue latérale : de 500 à plus de 1 500 SAR selon la demande et la proximité du terrain.

de 500 à plus de 1 500 SAR selon la demande et la proximité du terrain. Revente de formules VIP et d’hospitalité premium : de 1 600 à plus de 4 000 SAR pour les formules d’hospitalité très demandées.

Al Riyadh contre Al Hazem en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Riyadh et d’Al Hazem

Al Riyadh compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Al-Fayha. Le club s’était également imposé 2-0 face à Al Kholood un peu plus tôt dans cette série. La lourde défaite 5-0 contre Al Ahli en constitue le point bas, même si les victoires et les matches nuls obtenus de part et d’autre de ce revers témoignent d’une certaine capacité de réaction.

Le bilan des cinq derniers matches d’Al Hazem est plus difficile : une victoire, deux matches nuls et deux défaites. Après avoir battu Al-Taawoun 1-0, le club s’est incliné contre Al Ahli (3-1) et Al Fateh (3-2). La défaite face à Al Fateh est son résultat le plus récent, et l’équipe de Kadri a encaissé sept buts lors de ses trois derniers matches.

Al Riyadh contre Al Hazem : les dernières confrontations

Les confrontations récentes entre les deux équipes sont serrées et se sont régulièrement jouées à peu de chose. Al Hazem a remporté leurs deux derniers duels, dont une victoire 2-1 à domicile en avril 2026 et un succès 2-1 sur le terrain d’Al Riyadh en décembre 2025. Sur les quatre rencontres répertoriées dans ces données, chaque équipe compte deux victoires. Les deux confrontations de la saison 2025-2026 se sont soldées par des succès d’Al Hazem, après un match nul sans but et un nul 1-1 lors de la saison précédente. Al Riyadh cherchera à inverser cette tendance récente à domicile.