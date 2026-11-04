La Coupe du Roi monte en intensité : Al Riyadh, club de la capitale, affronte son rival régional Al Fayha dans un huitième de finale à fort enjeu. Le match se déroule au stade de la Cité sportive Prince Faisal bin Fahd, à Riyad, où les deux clubs de première division se disputeront une place convoitée en quarts de finale.

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À quelle heure débute Al Riyadh-Al Fayha en Coupe du Roi ?

Le match de Coupe du Roi entre Al Riyadh et Al Fayha se déroule au stade Prince Faisal bin Fahd, à Riyad. L’heure officielle du coup d’envoi reste à confirmer.

Où acheter des billets pour Al Riyadh-Al Fayha ?

Les billets officiels pour les rencontres de Coupe du Roi sont principalement vendus sur les plateformes officielles de billetterie sportive saoudiennes, comme Webook, ainsi qu’aux guichets désignés par le club hôte. Les supporters doivent surveiller ces canaux lors des premières phases de prévente et de vente générale pour acheter leurs places directement au prix de vente initial.

Les principales informations sur le match :

Match : Al Riyadh-Al Fayha

Compétition : huitièmes de finale de la Coupe du Roi

Date : lundi 30 novembre 2026

Lieu : stade de la Cité sportive Prince Faisal bin Fahd, Riyad, Arabie saoudite

GrintaHub est une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées. Chercher le billet le moins cher sur les plateformes de revente offre aux supporters un moyen pratique de ne pas manquer ce rendez-vous important de la phase à élimination directe.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh-Al Fayha ?

Sur les canaux de billetterie officiels, les places standard commencent aux alentours de 20 à 40 SAR pour l’entrée générale, ce qui rend les premiers tours à élimination directe de la compétition accessibles aux supporters locaux.

Sur le marché secondaire, notamment sur GrintaHub, les billets commencent à environ 60 SAR. Les supporters disposent ainsi d’une autre possibilité pour trouver la place la moins chère disponible si les billets officiels sont épuisés.

Al Riyadh-Al Fayha en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Riyadh et d’Al Fayha

Al Riyadh compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 6-0 contre Al Qadsiah, son pire résultat sur cette période. Le club a également battu Al-Taawoun 2-1 et Al Kholood 2-0, montrant qu’il est capable de gagner quand son jeu fonctionne. Le nul 1-1 contre Al Fayha et la défaite 1-0 face à Al Diriyah complètent une série qui témoigne d’une équipe encore en quête de régularité.

Sur ses cinq derniers matches, Al Fayha a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Al-Faisaly, une note positive après ses précédentes défaites face à Al Ahli (3-2) et Al Khaleej (2-0). Le club a également fait match nul 2-2 contre Al Hazem et 1-1 contre Al Riyadh sur ces cinq rencontres, inscrivant neuf buts et en concédant sept au total.

Al Riyadh-Al Fayha : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes, disputée le 11 octobre 2026 sur le terrain d’Al Fayha en Saudi Pro League, s’est terminée sur un score de 1-1. Auparavant, Al Fayha avait battu Al Riyadh 4-2 en mai 2026, également à domicile, tandis que les deux équipes avaient fait match nul 1-1 sur le terrain d’Al Riyadh en janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al Fayha s’est imposé deux fois, Al Riyadh une fois, et deux matches se sont terminés sur un nul. Ces cinq rencontres ont produit 16 buts au total.