Comment obtenir des billets pour Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain : prix de l’AFC Champions League Elite, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’AFC Champions League Elite propose une affiche continentale à fort enjeu avec un duel entre la puissance irakienne Al-Quwa Al-Jawiya et le géant des Émirats arabes unis Al Ain FC. Les deux clubs jouissent d’une solide réputation régionale et de bases de supporters passionnées, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes un match incontournable pour les amateurs de football asiatique.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur le contexte du match, le lieu de la rencontre et la disponibilité des billets afin que vous puissiez réserver vos places et vivre l’action en direct dès maintenant.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain en AFC Champions League Elite ?

Les informations officielles de diffusion pour cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision confirmée et les détails du streaming en direct.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain ?

Les billets officiels des matches d’Al-Quwa Al-Jawiya en AFC Champions League Elite sont mis en vente via des plateformes principales autorisées et aux guichets officiels du stade. Il est conseillé aux supporters de consulter les canaux officiels du club au moment de l’ouverture de la vente grand public.

Si les billets sont totalement épuisés chez le vendeur officiel principal, des plateformes de billetterie secondaire comme Ticombo constituent une solution si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain ?

Les tarifs des billets pour l’AFC Champions League Elite varient selon la catégorie de places dans le stade, la qualité de la vue et la demande générale autour de l’affiche.

Sur les plateformes officielles de billetterie principale, les billets standard en admission générale commencent généralement autour de 30 SAR à 50 SAR pour les sections les plus abordables situées derrière les buts.

Si les quotas officiels de vente principale sont épuisés, la disponibilité du marché déterminera les prix de revente. Sur des plateformes secondaires telles que Ticombo, les options de billets commencent à environ 80 SAR pour des accès standard.

Pour obtenir les billets les moins chers, agissez vite dès l’ouverture de la vente générale ou consultez les offres disponibles sur les marchés secondaires avant qu’elles ne soient épuisées.

Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain en AFC Champions League Elite : tout ce qu’il faut savoir

Forme : Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain

Al Quwa Al Jawiya a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre Diyala en Iraqi Premier League, et l’équipe a encaissé lors de quatre de ces cinq rencontres. Un succès 3-2 à l’extérieur contre Karbalaa représente sa seule victoire sur cette série, tandis que les défaites face à Neftchi Fargona, Al Zawraa et Duhok ont aggravé une période compliquée sur le plan des résultats.

Al-Ain est en grande forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Le résultat marquant a été une victoire 4-0 contre Al Nassr FC en AFC Champions League Elite. Le club a également remporté trois matches consécutifs d’Arabian Gulf League, en gardant sa cage inviolée lors du succès 2-0 contre Khorfakkan. L’équipe d’Ivic a marqué dix buts et en a concédé trois sur ces cinq rencontres.

Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe n’est disponible pour ces deux équipes. Cette rencontre pourrait constituer un affrontement rare, voire une première, entre Al Quwa Al Jawiya et Al-Ain à ce niveau.



