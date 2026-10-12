Comment obtenir des billets pour Al Quwa Al Jawiya contre Al-Ain : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore en Ligue des champions Élite de l’AFC

La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche continentale à fort enjeu entre le club irakien Al-Quwa Al-Jawiya et le géant émirati Al Ain FC. Les deux clubs jouissent d’une solide réputation dans la région et peuvent compter sur des supporters passionnés, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de football asiatique.

GOAL a rassemblé les informations essentielles sur cette affiche, le lieu de la rencontre et la disponibilité des billets pour vous permettre de réserver votre place et de vivre le match en direct.

À quelle heure débute Al-Quwa Al-Jawiya contre Al Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al-Quwa Al-Jawiya contre Al Ain ?

Les billets officiels pour les matches d’Al-Quwa Al-Jawiya en Ligue des champions Élite de l’AFC sont proposés sur les plateformes de billetterie primaire agréées et aux guichets officiels du stade. Il est conseillé aux supporters de consulter les canaux officiels du club lors de l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets sont épuisés auprès du vendeur officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution lorsque les places ne sont plus disponibles sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour Al-Quwa Al-Jawiya contre Al Ain ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions Élite de l’AFC varie selon la catégorie de places, la qualité de la vue et la demande pour la rencontre.

Sur les billetteries officielles, les billets standard commencent généralement autour de 30 à 50 SAR pour les places les moins chères derrière les buts.

Si les contingents officiels sont épuisés, les prix à la revente dépendront des disponibilités sur le marché. Sur les plateformes secondaires comme Ticombo, les billets standard sont proposés à partir d’environ 80 SAR.

Pour obtenir les billets les moins chers, réagissez rapidement dès l’ouverture de la vente au grand public ou consultez les offres disponibles sur les plateformes de revente avant qu’elles ne soient épuisées.

Al-Quwa Al-Jawiya contre Al Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Quwa Al-Jawiya et d’Al Ain

Al-Quwa Al-Jawiya compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Diyala en Premier League irakienne, et le club a encaissé au moins un but lors de quatre de ces cinq rencontres. Une victoire 2-3 à l’extérieur contre Karbalaa constitue son seul succès sur cette période, marquée également par des défaites face à Neftchi Fargona, Al Zawraa et Duhok.

Al Ain affiche une excellente forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Le résultat le plus marquant est sa victoire 4-0 contre Al Nassr FC en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club a également remporté trois matches consécutifs en Arabian Gulf League, sans encaisser de but lors de sa victoire 2-0 contre Khorfakkan. L’équipe d’Ivic a inscrit dix buts et en a concédé trois au cours de ces cinq rencontres.

Al-Quwa Al-Jawiya contre Al Ain : Les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre ces deux équipes n’est disponible. Ce match pourrait être l’une des rares rencontres, voire la première, entre Al-Quwa Al-Jawiya et Al Ain à ce niveau.



