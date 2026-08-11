Al-Qadsiah reçoit Al-Ittihad au Prince Mohammed bin Fahd Stadium dans une rencontre qui en dit long sur l’équilibre actuel des forces du football saoudien. Al-Qadsiah, qui ne dispute que sa deuxième saison de Pro League, a terminé à une remarquable quatrième place la saison dernière sous les ordres de Brendan Rodgers, a décroché une qualification pour l’AFC Champions League Elite et a même battu le futur champion Al-Nassr 3-1 en chemin. Al-Ittihad, en revanche, a vécu une campagne difficile, conclue à la cinquième place et par le départ de Sergio Conceicao, laissant au nouvel entraîneur principal Jens Wissing la mission de ramener le club au niveau que son histoire exige.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Qadsiah FC contre Al-Ittihad Club, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 21 août 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Qadsiah FC contre Al-Ittihad Club, avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Avec la cote d’Al-Qadsiah en forte hausse après sa quatrième place de la saison dernière, et Al-Ittihad restant l’une des équipes les mieux soutenues à l’extérieur dans le championnat, la demande pour cette affiche devrait être plus forte que pour un match typique de début de saison entre deux clubs de milieu de tableau. Les billets officiels sont généralement mis en vente via le site de la Saudi Pro League et les canaux propres à chaque club environ 10 à 14 jours avant le coup d’envoi, donc réserver tôt via Ticombo est une manière judicieuse de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement aux alentours de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la ligne de touche se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour toute rencontre impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Qadsiah et Al Ittihad

Al Qadsiah - Al Ittihad : bilan récent des confrontations directes

Classement de Al Qadsiah et Al Ittihad



