La Coupe du Roi monte en intensité : Al Qadsiah, en grande forme, reçoit l’ambitieux NEOM SC pour un huitième de finale prometteur au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam. Dans la principale compétition nationale à élimination directe d’Arabie saoudite, les deux clubs se disputent une place en quarts de finale.

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À quelle heure débute Al Qadsiah contre NEOM SC en Coupe du Roi ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al Qadsiah contre NEOM SC en Coupe du Roi ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître les chaînes de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

Où acheter des billets pour Al Qadsiah contre NEOM SC ?

Les billets officiels pour les matches de Coupe du Roi sont principalement vendus sur les plateformes saoudiennes de billetterie sportive désignées, comme Webook, ainsi que par les canaux de billetterie du club hôte. Les supporters doivent surveiller ces canaux officiels pendant les phases de prévente et de vente générale afin d’obtenir des places au tarif initial.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Chercher le billet le moins cher sur les plateformes de revente offre aux supporters un moyen accessible et fiable de ne pas manquer ce rendez-vous décisif en coupe.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah contre NEOM SC ?

Chez le vendeur officiel, les billets d’entrée standard sont proposés à partir d’environ 20 à 40 SAR, ce qui rend les premiers tours à élimination directe de la Coupe du Roi très accessibles aux supporters souhaitant assister au match.

Sur le marché de la revente, notamment sur GrintaHub, les prix débutent à environ 65 SAR. Les supporters disposent ainsi d’une autre possibilité pour trouver le billet le moins cher disponible si les places officielles sont épuisées.

Al Qadsiah contre NEOM SC en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Qadsiah et de NEOM SC

Al Qadsiah a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Lors de sa dernière sortie, le club a battu Al-Gharafa 5-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il s’est également imposé 6-0 contre Al Riyadh en Saudi Pro League. Sa seule défaite sur cette période a été concédée en championnat face à Al Hilal, vainqueur 3-2. Sur ces cinq rencontres, Al Qadsiah a marqué 15 buts et en a encaissé six.

NEOM SC a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Al Diriyah, après un succès 2-0 face à Abha. Durant cette même période, Neom s’est incliné 1-0 contre Al Nassr FC et 1-0 contre Al-Ettifaq, et a fait match nul 1-1 avec Al Hazem. Le club a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Al Qadsiah contre NEOM SC : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 24 août 2026, lorsqu’Al Qadsiah s’est imposé 2-0 sur le terrain de NEOM SC en Saudi Pro League. Avant cela, Al Qadsiah avait gagné 1-0 à domicile en février 2026, puis 3-1 à Neom en octobre 2025. Al Qadsiah a remporté les trois confrontations recensées, inscrivant huit buts contre deux pour Neom.