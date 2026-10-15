La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche ouest-asiatique alléchante : l’ambitieux club saoudien Al Qadisiyah reçoit le champion du Qatar, Al Sadd, au stade Prince Mohammed Bin Fahd de Dammam.

Al Qadisiyah a accompli d’énormes progrès pour rivaliser au plus haut niveau continental, en réunissant un effectif riche en stars qui vise le titre. Fort de plusieurs décennies d’histoire dans le football asiatique et de son expérience des titres, Al Sadd promet une confrontation tactique de haut niveau.

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À quelle heure débute Al Qadsiah-Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al Qadsiah-Al-Sadd ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 3 26 oct. 2026 - 15:15

Où acheter des billets pour Al Qadisiyah-Al Sadd ?

Les billets officiels du match sont mis en vente directement sur la plateforme de billetterie principale, Webook. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets en admission générale sur le portail officiel dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, GrintaHub constitue une autre possibilité. Cette plateforme de revente propose des places aux supporters après l’épuisement des contingents de la billetterie officielle.

Combien coûtent les billets pour Al Qadisiyah-Al Sadd ?

Les billets standard en admission générale sont proposés à partir de 30 SAR sur la plateforme de vente officielle. Les catégories de places haut de gamme, plus proches du terrain, atteignent des tarifs plus élevés.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix commencent autour de 100 SAR, selon la place choisie et la demande le jour du match.

Al Qadsiah-Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Qadsiah et d’Al-Sadd

Al Qadsiah aborde cette rencontre avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches, au cours desquels le club a inscrit 13 buts et en a encaissé neuf. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC. Durant cette série, il a également battu Al Ahli 3-2 en Saudi Pro League. Seul un nul 3-3 face à Al-Ettifaq vient ternir ce bilan, qui témoigne néanmoins d’une régularité offensive.

Al-Sadd a remporté quatre de ses cinq derniers matches, mais une précision s’impose : ces quatre victoires ont toutes été obtenues en Qatari Stars League, où le club a marqué 16 buts en trois succès. Sa seule défaite, un revers 3-0 face à Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC, rappelle que sa confiance sur la scène nationale ne s’est pas encore traduite en compétition continentale. Au total, Al-Sadd a encaissé huit buts lors de ses cinq derniers matches.

Al Qadsiah-Al-Sadd : Le bilan des confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible concernant les récentes confrontations entre Al Qadsiah et Al-Sadd. Des éléments historiques supplémentaires seront ajoutés si des résultats deviennent disponibles avant le coup d’envoi.



