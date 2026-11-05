Al Qadsiah accueille Al Fateh le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar.

Leur dernière confrontation en championnat a eu lieu en février 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi et s’est soldée par un match nul disputé (1-1). Avant cela, Al Qadsiah s’était imposé de justesse sur le terrain d’Al Fateh (1-0) en septembre 2025.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Qadsiah contre Al Fateh, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al Fateh FC ?

Al Qadsiah affronte Al Fateh le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al Fateh FC ?

D’après les informations disponibles sur la billetterie de cette rencontre, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al Qadsiah contre Al Fateh FC :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le portail officiel d’Al Qadsiah ou les canaux réservés aux membres du club, qui gèrent la vente directe de billets et les offres pour les jours de match à domicile.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al Fateh FC ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels du club

Admission générale : Les prix commencent aux alentours de 30 à 90 SAR .

Les prix commencent aux alentours de . Places premium et en bord de terrain : Les prix se situent généralement entre 250 et 600 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Options VIP et hospitalité : Les prix commencent aux alentours de 1 500 SAR.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard à la revente : Les prix commencent aux alentours de 2 000 SAR et plus .

Les prix commencent aux alentours de . Places premium à la revente : Le prix des billets revendus pour des places en tribune supérieure ou des prestations d’hospitalité de premier choix peut être nettement plus élevé selon la proximité du jour du match et la demande globale pour cette rencontre.

Al Qadsiah contre Al Fateh FC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Qadsiah et d’Al Fateh FC

Al Qadsiah a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite, soit un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite à domicile contre Al Hilal (3-2) en Saudi Pro League. Auparavant, Al Qadsiah s’était imposé sur le terrain d’Al-Taawoun (1-0) et à domicile contre Abha (2-1). Un match nul contre Pakhtakor Tashkent (1-1) en Ligue des champions Élite de l’AFC figure également dans cette série. Al Qadsiah a inscrit neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

Al Fateh traverse une période difficile : le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et en a perdu quatre, soit un bilan de 1 victoire, 0 nul et 4 défaites. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite contre Al Shabab (3-1). Al Fateh s’est également incliné contre Al Khaleej (3-2) et Al Ahli (4-0) durant cette période, inscrivant huit buts mais en encaissant 13 sur ces cinq matches.

Al Qadsiah contre Al Fateh FC : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1 au stade Prince Saud bin Jalawi en février 2026, en Saudi Pro League. Sur leurs cinq derniers duels, Al Qadsiah présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Al Fateh et deux matches nuls. Al Qadsiah s’est notamment imposé 3-0 à domicile en août 2024.