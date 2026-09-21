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Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Qadsiah affronte Al Ittihad en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Qadsiah reçoit Al-Ittihad au stade Prince Mohammed bin Fahd dans une affiche qui en dit long sur l’équilibre actuel des forces dans le football saoudien. Al-Qadsiah, qui ne dispute que sa deuxième saison de Pro League de son histoire, a terminé à une remarquable quatrième place la saison dernière sous Brendan Rodgers, a décroché sa qualification pour l’AFC Champions League Elite, et a même battu le futur champion Al-Nassr 3-1 en chemin. Al-Ittihad, en revanche, a vécu une campagne difficile qui s’est conclue par une cinquième place et le départ de Sergio Conceicao, laissant au nouvel entraîneur principal Jens Wissing la mission de ramener le club aux standards qu’exige son histoire.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club, y compris les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites pour acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Avec la cote d’Al-Qadsiah en forte hausse après sa quatrième place la saison dernière, et Al-Ittihad restant l’une des équipes les mieux soutenues en déplacement dans le championnat, la demande pour cette rencontre devrait être plus forte que pour un match classique de début de saison entre deux clubs de milieu de tableau. Les billets officiels sont généralement mis en vente sur le site de la Saudi Pro League et sur les canaux propres à chaque club environ 10 à 14 jours avant le coup d’envoi, donc réserver tôt via Ticombo est une solution judicieuse pour garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les rencontres standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, incluant l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour toute rencontre impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Al Qadsiah vs Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Qadsiah et Al Ittihad

ALQ

ALQ - Forme

ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
ALS
V1-3
ALT
V0-5
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ITT

ITT - Forme

ALQ
D1-5
MAL
N2-2
ALJ
V1-4
ALK
N1-1
ANA
V0-3
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Qadsiah vs Al Ittihad : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al QuadisiyaNulAl Ittihad
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
5
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Classement de Al Qadsiah et Al Ittihad

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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