Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah - Al-Fayha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Qadsiah affronte Al-Fayha le jeudi 5 novembre 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar.

Al Qadsiah a l’avantage dans les confrontations récentes, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches contre Al-Fayha. Al Qadsiah s’est imposé 2-1 lors de son dernier déplacement sur le terrain d’Al-Fayha en mai 2026.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Qadsiah vs Al-Fayha, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Al Qadsiah vs Al-Fayha se joue au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al-Fayha, vous avez quelques options principales :

1. Canaux officiels du club

Canaux officiels du club : Vous pouvez consulter les sites officiels ou les portails de billetterie d’Al Qadsiah FC ou de la Saudi Pro League pour les premières mises en vente, les prix faciaux et la disponibilité directe au guichet.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux fans d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al-Fayha varient selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou des plateformes secondaires de revente :

1. Canaux officiels du club

Admission générale / Places standard : 30 SAR à 90 SAR, avec une partie de la capacité des tribunes basses du stade souvent réglementée ou plafonnée à des niveaux d’entrée inférieurs.

Catégorie 1 / Places premium : 100 SAR à 250 SAR pour des vues privilégiées sur les côtés longs ou dans l’axe central.

Forfaits VIP / hospitalité : 500 SAR à 1 500 SAR+ pour l’accès aux salons et des places premium dans le stade.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Catégorie 2 / Derrière le but : 150 SAR à 300 SAR selon la demande active du marché.

Catégorie 1 / Places sur les côtés : 350 SAR à 750 SAR pour des annonces secondaires très recherchées.

Loges VIP & hospitalité : 1 200 SAR à 3 000 SAR+ pour des forfaits premium de revente avec hospitalité.

Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Al Qadsiah vs Al-Fayha : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs s’est soldée par une victoire 2-1 d’Al Qadsiah sur le terrain d’Al-Fayha en mai 2026. Avant cela, Al Qadsiah avait été encore plus dominant en s’imposant 5-0 à domicile en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Al Qadsiah s’est imposé à quatre reprises contre une victoire d’Al-Fayha, le seul succès des visiteurs remontant à avril 2025.



