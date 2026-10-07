Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Saudi Pro League
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Al Qadsiah vs Al-Fayha Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah - Al-Fayha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Al Quadisiya
Al-Fayha
Saudi Pro League

Al Qadsiah affronte Al-Fayha en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al Qadsiah affronte Al-Fayha le jeudi 5 novembre 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar.

Al Qadsiah a l’avantage dans les confrontations récentes, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches contre Al-Fayha. Al Qadsiah s’est imposé 2-1 lors de son dernier déplacement sur le terrain d’Al-Fayha en mai 2026.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Qadsiah vs Al-Fayha, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Al Qadsiah vs Al-Fayha se joue au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar, le jeudi 5 novembre 2026.

crest
Saudi Pro League - Journée 13
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al-Fayha, vous avez quelques options principales :

1. Canaux officiels du club

  • Canaux officiels du club : Vous pouvez consulter les sites officiels ou les portails de billetterie d’Al Qadsiah FC ou de la Saudi Pro League pour les premières mises en vente, les prix faciaux et la disponibilité directe au guichet.

2. Plateformes secondaires de billetterie

  • Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux fans d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al-Fayha varient selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou des plateformes secondaires de revente :

1. Canaux officiels du club

  • Admission générale / Places standard : 30 SAR à 90 SAR, avec une partie de la capacité des tribunes basses du stade souvent réglementée ou plafonnée à des niveaux d’entrée inférieurs.
  • Catégorie 1 / Places premium : 100 SAR à 250 SAR pour des vues privilégiées sur les côtés longs ou dans l’axe central.
  • Forfaits VIP / hospitalité : 500 SAR à 1 500 SAR+ pour l’accès aux salons et des places premium dans le stade.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché :

  • Catégorie 2 / Derrière le but : 150 SAR à 300 SAR selon la demande active du marché.
  • Catégorie 1 / Places sur les côtés : 350 SAR à 750 SAR pour des annonces secondaires très recherchées.
  • Loges VIP & hospitalité : 1 200 SAR à 3 000 SAR+ pour des forfaits premium de revente avec hospitalité.

Al Qadsiah vs Al-Fayha en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Al Qadsiah vs Al-Fayha : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs s’est soldée par une victoire 2-1 d’Al Qadsiah sur le terrain d’Al-Fayha en mai 2026. Avant cela, Al Qadsiah avait été encore plus dominant en s’imposant 5-0 à domicile en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Al Qadsiah s’est imposé à quatre reprises contre une victoire d’Al-Fayha, le seul succès des visiteurs remontant à avril 2025.

Face à face

Al QuadisiyaNulAl-Fayha
4
0
1
Saudi Pro League
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
5
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FDM
Saudi Pro League
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FDM
12Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google