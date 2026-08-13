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Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah - Al-Ettifaq : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Qadsiah affronte Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Les fans de football au Moyen-Orient se réjouissent déjà à l’idée du prochain derby de l’Est. Al-Ettifaq contre Al-Qadsiah est l’une des affiches phares de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, et vous pouvez réaliser votre rêve de football saoudien en réservant vos places dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Al-Ettifaq contre Al-Qadsiah, notamment où les acheter et combien ils coûteront.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets de match de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel du championnat, où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ». Il se peut que vous deviez créer un compte et fournir des informations personnelles.

Les journées de championnat se déroulent généralement sur trois jours, la majorité d’entre elles ayant lieu du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont habituellement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Les supporters peuvent également réserver leurs billets via la plateforme WeBook.com, partenaire officiel de billetterie de la Saudi Pro League.

Bien que le portail officiel du championnat soit le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets d’Al-Ettifaq, ceux qui souhaitent assister à un match peuvent envisager des sites de revente secondaires tels que Ticombo, qui propose des places vérifiées et un processus de réservation en ligne simple pour cette affiche.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League pour 50 à 100 SAR, ce qui rend l’expérience accessible aux voyageurs en solo, aux groupes de supporters ou aux familles passionnées de football.

Les grands événements, comme le derby de l’Est ou lorsque Al-Ettifaq reçoit Al-Hilal ou Al-Nassr, coûtent cependant plus cher, surtout dans les zones offrant la meilleure visibilité.

Il existe aussi des options de revente secondaires pour acheter des billets de Saudi Pro League, comme Ticombo, où les billets les moins chers disponibles pour cette affiche représentent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters souhaitant y assister. Les prix peuvent y fluctuer, au-dessus comme au-dessous du prix affiché d’un billet, selon l’affiche et sa proximité.

Al Qadsiah contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Qadsiah et d’Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Forme

ITT
D0-1
NEO
V0-2
AFS
V3-1
DIR
V0-2
AHL
V3-2
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ALI

ALI - Forme

ALF
V0-1
ALN
D2-3
DIR
D0-3
ABH
V0-1
AFS
N0-0
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Al Qadsiah contre Al-Ettifaq : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al QuadisiyaNulAl Ittifaq
3
1
1
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
4
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
FDM
12Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Al Qadsiah et d’Al-Ettifaq

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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