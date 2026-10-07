La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche palpitante de la deuxième journée, avec les géants saoudiens d’Al Nassr qui s’apprêtent à recevoir les champions ouzbeks de Neftchi Fergana à Alawwal Park, à Riyad.

Après une première journée intense, Cristiano Ronaldo et Al Nassr tenteront de rebondir avec force à domicile. Neftchi apporte à Riyad une qualité tactique disciplinée, ce qui prépare un choc imprévisible pour la suprématie continentale.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Nassr FC - Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles de diffusion pour Al Nassr - Neftchi Fargona ne sont pas disponibles pour le moment. Revenez plus près du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV et les détails de streaming en direct confirmés dans votre région.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al Nassr - Neftchi ?

Les billets officiels du match sont mis en vente directement sur la plateforme hôte Webook.com. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des places en admission générale via le portail officiel dès l’ouverture de la vente au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, GrintaHub est la solution à privilégier. Cette place de marché secondaire offre un accès sécurisé aux supporters qui cherchent à obtenir des sièges une fois les contingents principaux écoulés.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr - Neftchi ?

Les billets standard en admission générale sur la plateforme de vente officielle commencent à 30 SAR, tandis que les places de catégorie supérieure, plus proches du terrain, atteignent des tranches tarifaires plus élevées.

Sur les places de marché secondaires comme GrintaHub, les prix des billets commencent aux alentours de 100 SAR selon la catégorie de siège et la demande en temps réel.

Al Nassr FC - Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Nassr FC et Neftchi Fargona

Al Nassr aborde ce match avec un bilan récent mitigé de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC, son plus lourd revers de la saison. Avant cela, le club avait fait match nul 1-1 avec Al Khaleej en Saudi Pro League et s’était imposé 2-1 contre Abha. Sur ces cinq rencontres, Al Nassr a marqué sept buts et en a encaissé neuf, un bilan qui reflète la fragilité défensive que Postecoglou doit corriger.

Neftchi Fargona est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un succès 1-0 contre Lokomotiv Tashkent dans le championnat d’Ouzbékistan, et le club avait battu Al Quwa Al Jawiya 1-0 lors de sa précédente sortie en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette série a été un lourd revers 6-2 contre Nasaf Qarshi, mais l’équipe a depuis réagi avec deux victoires de suite. Elle a inscrit sept buts et en a concédé huit sur cette séquence de cinq matches.

Al Nassr FC - Neftchi Fargona : historique récent des confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Al Nassr et Neftchi Fargona n’est recensée dans les données disponibles. Cette affiche sera la première confrontation entre les deux clubs.







