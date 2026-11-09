Al Nassr reçoit Al Sadd pour un choc de la phase de groupes de l’AFC Champions League Elite, le mardi 24 novembre 2026. Cette rencontre très attendue se déroulera à l’emblématique Al-Awwal Park de Riyad.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

Quand débutera le match Al Nassr FC-Al-Sadd en AFC Champions League Elite ?

Al Nassr reçoit Al-Sadd en AFC Champions League Elite. L’horaire du coup d’envoi et le lieu de la rencontre seront confirmés à l’approche du match.

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Nassr-Al Sadd ?

Le meilleur moyen d’obtenir des places est de passer par les billetteries officielles du club et de la compétition, notamment la plateforme dédiée d’Al-Awwal Park. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente avant le jour du match.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, la plateforme de revente Grintahub constitue une autre option. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour cette rencontre d’AFC Champions League Elite sur la page consacrée au match.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr-Al Sadd ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui se déplacent comme de ceux qui vivent sur place. Sur les canaux officiels du club, les billets standard pour cette rencontre commencent à 35 SAR, un tarif très abordable, et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places dans les tribunes inférieures.

Sur les plateformes de revente comme Grintahub, les billets d’entrée générale sont proposés à partir d’environ 80 SAR. Mieux vaut agir vite pour obtenir le tarif le plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Nassr FC-Al-Sadd en AFC Champions League Elite : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al-Sadd

Al Nassr a remporté ses cinq derniers matches, disputés en Saudi Pro League et en AFC Champions League Elite, inscrivant 18 buts et en encaissant huit sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 6-2 contre Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions. Auparavant, le club avait battu Al Kholood 5-3 en championnat. Il s’était également imposé face à Al-Faisaly, Neom SC et Neftchi Fargona, affichant ainsi une production offensive régulière dans les deux compétitions.

Sur ses cinq derniers matches, Al-Sadd compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Lors de sa dernière sortie, le 8 novembre, le club s’est incliné 4-3 contre Al-Rayyan en Stars League. Il avait auparavant fait match nul 0-0 contre Al Ahli en Ligue des champions, le 2 novembre. Parmi ses résultats précédents figurent une victoire 4-1 contre Al-Shamal et des matches nuls face à Al Qadsiah. Al-Sadd a inscrit neuf buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Al Nassr FC-Al-Sadd : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à décembre 2024, lorsque Al-Sadd s’est imposé 2-1 face à Al Nassr dans ce stade, en AFC Champions League Elite. Sur leurs cinq dernières confrontations dans cette compétition, Al Nassr et Al-Sadd comptent chacun deux victoires, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Les deux équipes ont ainsi fait jeu égal sur l’ensemble de ces rencontres. Parmi leurs confrontations précédentes figurent une victoire 3-1 d’Al Nassr en avril 2021 et un nul 2-2 à domicile en février 2020.