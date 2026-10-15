La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche alléchante entre deux clubs d’Asie de l’Ouest : l’ambitieux club saoudien Al Qadisiyah reçoit le champion du Qatar, Al Sadd, au stade Prince Mohammed Bin Fahd de Dammam.

Al Qadisiyah a fait d’immenses progrès pour rivaliser au plus haut niveau continental, en constituant un effectif riche en stars qui vise le titre. Al Sadd apporte des décennies d’histoire dans le football asiatique et une solide expérience des compétitions remportées, de quoi promettre un duel tactique de haut niveau.

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À quelle heure débute le match Al Nassr FC-Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion du match entre Al Nassr et Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. L’heure du coup d’envoi et le lieu de la rencontre seront confirmés à l’approche du match.

AFC Champions League Elite - Journée 3 26 oct. 2026 - 15:15

Où acheter des billets pour Al Qadisiyah-Al Sadd ?

Les billets officiels pour le match sont mis en vente directement sur la plateforme de billetterie principale, Webook. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets d’entrée générale sur le portail officiel dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, GrintaHub constitue une autre option. Cette plateforme de revente propose des places aux supporters après l’épuisement des billets mis en vente initialement.

Combien coûtent les billets pour Al Qadisiyah-Al Sadd ?

Les billets d’entrée générale standard sont proposés à partir de 30 SAR sur la plateforme de vente officielle. Les catégories de places premium, plus proches du terrain, atteignent des tarifs plus élevés.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix commencent autour de 100 SAR, selon la place choisie et la demande le jour du match.

Al Nassr FC-Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al-Wasl

Al Nassr aborde ce match avec un bilan récent contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 face à Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC, le résultat le plus sévère de cette série. Sur ces cinq matches, Al Nassr a inscrit sept buts et en a encaissé neuf, le signe d’une équipe capable de se créer des occasions, mais qui peine à trouver de la stabilité défensive. Ses deux victoires en Saudi Pro League, toutes deux sur le score de 2-1, montrent qu’elle sait obtenir des résultats sur la scène nationale.

Al-Wasl reste sur deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Le club a battu Khorfakkan 5-2 et s’est imposé 3-0 sur le terrain de Kalba, mais a perdu son dernier match de Ligue des champions Élite de l’AFC 2-1 contre Al Qadsiah. L’équipe émiratie a inscrit 11 buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq rencontres, affichant un bilan offensif positif, mais irrégulier.

Al Nassr FC-Al-Wasl : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2026, en Ligue des champions 2 de l’AFC, lorsque Al Nassr s’était imposé 4-0 face à Al-Wasl. Auparavant, Al Nassr avait remporté un match à domicile 4-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC en février 2025. Sur les quatre confrontations répertoriées, Al Nassr compte trois victoires contre une pour Al-Wasl. Le club saoudien a inscrit 11 buts et n’en a encaissé que deux sur cette série.



