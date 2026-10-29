Al Nassr affrontera Al Qadsiah le vendredi 20 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park, à Riyad.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 3 mai 2026, Al Qadsiah s’était imposé 3-1 face à Al-Nassr au stade Prince Saud Bin Jalawi. Les buts de Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr et Julián Quiñones avaient offert la victoire à Al Qadsiah, malgré une réalisation de João Félix pour Al-Nassr.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Nassr contre Al Qadsiah, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Nassr FC et Al Qadsiah ?

Le coup d’envoi d’Al Nassr contre Al Qadsiah sera donné le vendredi 20 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park, à Riyad.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Nassr FC et Al Qadsiah ?

Vous pouvez obtenir des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al-Nassr FC et Al Qadsiah par plusieurs canaux de billetterie officiels et de revente :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Al Nassr met généralement en vente les billets pour ses matches à domicile à l’Al-Awwal Park (stade de l’université du Roi-Saoud) par l’intermédiaire de ses principaux partenaires de billetterie et de ses plateformes officielles. Les programmes d’adhésion du club donnent souvent accès à une période de prévente avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que GrintaHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Nassr FC et Al Qadsiah ?

Le prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Nassr FC et Al Qadsiah varie selon que vous les achetez auprès des canaux officiels du club ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels du club

Entrée générale et catégories standard : Les prix vont d’environ 30 SAR à 90 SAR pour des places offrant une vue standard ou situées dans les tribunes supérieures derrière les buts.

Les prix vont d’environ à pour des places offrant une vue standard ou situées dans les tribunes supérieures derrière les buts. Places premium et en tribune latérale : Les places en tribune latérale, dans les niveaux intermédiaires et inférieurs, coûtent généralement entre 250 SAR et 600 SAR .

Les places en tribune latérale, dans les niveaux intermédiaires et inférieurs, coûtent généralement entre et . Formules VIP et hospitalité : Les formules comprenant l’accès à un salon premium, la restauration et des prestations d’hospitalité exclusives avec vue sur le terrain débutent autour de 500 SAR et peuvent dépasser 1 500 SAR selon la catégorie.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés lors de la vente initiale du club, les plateformes de revente telles que GrintaHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Derrière les buts et tribunes supérieures : Les places dans les niveaux supérieurs ou derrière les buts commencent généralement autour de 180 à 260 SAR .

Les places dans les niveaux supérieurs ou derrière les buts commencent généralement autour de . Partie basse des tribunes latérales : Les places les mieux situées dans la partie basse des tribunes latérales coûtent généralement entre 375 et 940 SAR .

Les places les mieux situées dans la partie basse des tribunes latérales coûtent généralement entre . Salon VIP et hospitalité : Les formules haut de gamme comprenant l’accès à un salon, le stationnement et des prestations d’hospitalité le jour du match peuvent coûter de 3 750 SAR à plus de 5 200 SAR.

Al Nassr FC contre Al Qadsiah en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al Qadsiah

Al Nassr aborde ce match avec un bilan récent contrasté : trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 face à Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC. Ce résultat positif faisait suite à un succès 3-0 contre Al Diriyah en championnat, même si la défaite 4-0 face à Al-Ain en compétition continentale plus tôt en septembre reste préoccupante. Sur ses cinq derniers matches, Al Nassr a inscrit 10 buts et en a encaissé sept.

Al Qadsiah a également remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Son dernier résultat est un match nul 1-1 face à Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait signé une large victoire 5-0 contre Al Kholood en championnat. L’équipe de Rodgers a marqué 12 buts et en a encaissé huit lors de ses cinq dernières sorties.

Al Nassr FC contre Al Qadsiah : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au 3 mai 2026, lorsqu’Al Qadsiah avait battu Al Nassr 3-1 à domicile en Saudi Pro League. Al Qadsiah a remporté trois de leurs cinq dernières confrontations, tandis qu’Al Nassr a signé une victoire, 2-1 à l’extérieur le 8 janvier 2026, et qu’un autre match s’est conclu par une défaite 1-0 d’Al Nassr en février 2021. Al Qadsiah affiche le meilleur bilan récent dans leurs confrontations directes, avec 10 buts inscrits contre six pour Al Nassr sur ces cinq matches.