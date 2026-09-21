Al-Kholood reçoit Al-Taawoun à l’Al-Hazem Club Stadium d’Ar Rass, pour une affiche qui retrouve un peu plus de piquant grâce à Hattan Bahebri, arrivé à Al-Kholood en provenance d’Al-Taawoun l’été dernier et qui a aussitôt délivré la passe décisive sur le but de la victoire contre son ancien club lorsque les deux équipes se sont affrontées en avril. Al-Kholood a vécu une saison 2025/26 mémorable, terminant à la 13e place du classement tout en atteignant la finale de la Coupe du Roi, tandis qu’Al-Taawoun a décroché une belle sixième place et une qualification continentale via l’AFC Champions League Two.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, y compris les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites pour acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Kholood vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via l’application WeBook, même s’ils ne sont en général mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Alors que les deux clubs restent sur des campagnes encourageantes et qu’un véritable fil rouge entoure le retour de Bahebri face à son ancien club, réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 et 600 SAR.

Les offres VIP et hospitalité, avec notamment l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

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