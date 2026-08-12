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Saudi Pro League
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King Abdullah Stadium, Buraydah
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Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets
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Comment obtenir des billets pour Al Kholood - Al-Taawoun : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Kholood affronte Al-Taawoun en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al-Kholood reçoit Al-Taawoun à l'Al-Hazem Club Stadium d'Ar Rass, pour une affiche qui retrouve un peu plus de piquant grâce à Hattan Bahebri, arrivé à Al-Kholood en provenance d'Al-Taawoun l'été dernier et passeur décisif sur le but de la victoire contre son ancien club lorsque les deux équipes se sont affrontées en avril. Al-Kholood a vécu une saison 2025/26 mémorable, terminant à la 13e place du classement tout en atteignant la finale de la King's Cup, tandis qu'Al-Taawoun a décroché une belle sixième place et une qualification continentale via l'AFC Champions League Two.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, notamment l'heure du coup d'envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

crest
Saudi Pro League - Journée 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d'obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. En achetant via Ticombo, vous pouvez parcourir les catégories disponibles et confirmer votre place sans avoir besoin d'une adhésion officielle au club ni d'attendre l'ouverture d'une vente grand public.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et l'application WeBook, même s'ils ne sont en général mis en vente qu'une ou deux semaines avant le coup d'envoi. Alors que les deux clubs restent sur des campagnes encourageantes et qu'il existe un véritable sous-scénario autour du retour de Bahebri face à son ancien club, réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, avec notamment l'accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.
  • Comme pour la plupart des matches de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l'approche de la rencontre, donc réserver tôt via Ticombo est la meilleure façon d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

Al Kholood - Al-Taawoun : forme du moment

ALK

ALK - Forme

ALA
N0-0
AHL
D3-0
ALF
N0-0
ITT
N1-1
JED
V0-5
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ALT

ALT - Forme

AHL
D1-2
ALR
N1-1
ALH
D2-0
ALK
N0-0
DHA
V0-3
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Al Kholood - Al-Taawoun : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al KholoodNulAl-Taawoun
1
1
2
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FDM
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

Al Kholood - Al-Taawoun : classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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