Comment obtenir des billets pour Al Kholood - Al-Taawoun : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Kholood reçoit Al-Taawoun à l'Al-Hazem Club Stadium d'Ar Rass, pour une affiche qui retrouve un peu plus de piquant grâce à Hattan Bahebri, arrivé à Al-Kholood en provenance d'Al-Taawoun l'été dernier et passeur décisif sur le but de la victoire contre son ancien club lorsque les deux équipes se sont affrontées en avril. Al-Kholood a vécu une saison 2025/26 mémorable, terminant à la 13e place du classement tout en atteignant la finale de la King's Cup, tandis qu'Al-Taawoun a décroché une belle sixième place et une qualification continentale via l'AFC Champions League Two.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, notamment l'heure du coup d'envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d'obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. En achetant via Ticombo, vous pouvez parcourir les catégories disponibles et confirmer votre place sans avoir besoin d'une adhésion officielle au club ni d'attendre l'ouverture d'une vente grand public.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et l'application WeBook, même s'ils ne sont en général mis en vente qu'une ou deux semaines avant le coup d'envoi. Alors que les deux clubs restent sur des campagnes encourageantes et qu'il existe un véritable sous-scénario autour du retour de Bahebri face à son ancien club, réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, avec notamment l'accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des matches de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l'approche de la rencontre, donc réserver tôt via Ticombo est la meilleure façon d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

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