Comment obtenir des billets pour Al Kholood - Al Khaleej : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Kholood affronte Al Khaleej le jeudi 5 novembre 2026 au King Abdullah Stadium de Buraydah.

Lors de leur plus récente confrontation en championnat, le 3 avril 2026, les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire match nul 2-2 au King Abdullah Sport City. Al Kholood cherchera à tirer parti de l’avantage de son terrain pour mener une solide campagne de milieu de saison dans l’élite.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Kholood vs Al Khaleej, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Kholood vs Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Al Kholood vs Al Khaleej débute le jeudi 5 novembre 2026 au King Abdullah Stadium de Buraydah.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood vs Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al Kholood et Al Khaleej, quelques options classiques s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Canaux officiels du club : Vous pouvez consulter le site officiel d’Al Kholood Club ou le portail officiel de la Saudi Pro League pour vérifier les annonces directes concernant la billetterie et les liens directs vers la billetterie.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont totalement épuisées, des billets grand public peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que GrintaHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines affiches de Saudi Pro League lorsque les allocations primaires sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood vs Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Voici les options et les détails pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Kholood et Al Khaleej, classés par source de billetterie :

1. Canaux officiels du club

Admission générale / catégorie standard : commence généralement autour de 10 SAR à 30 SAR pour les catégories de base selon l’emplacement exact dans le stade.

Espaces famille & zones premium : se situent généralement entre 50 SAR et 150 SAR pour des places améliorées ou des sections spécialisées.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes primaires du club, des plateformes secondaires de billetterie telles que GrintaHub proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Revente standard / tribune supérieure : les billets grand public sur les marchés secondaires commencent généralement autour de 225 SAR à 450 SAR selon la demande à l’approche du jour du match.

Places le long de la touche / sièges premium : les blocs avec une meilleure vue et les catégories centrales sur les plateformes secondaires se situent souvent entre 750 SAR et 2,250+ SAR à mesure que les allocations primaires s’épuisent.

Al Kholood vs Al Khaleej en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Kholood vs Al Khaleej

Al Kholood a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre Al Riyadh, après une victoire 2-1 face à Al Shabab. Plus tôt dans cette série, Al Kholood a battu Al Ahli 3-1 et fait match nul 2-2 contre Al-Fayha. L’équipe de Buckingham a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Al Khaleej a remporté un match, fait deux matches nuls et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre Al Nassr, après une défaite 3-0 contre Neom SC et une lourde défaite 5-1 face à Al Hilal. L’équipe de Gomes a marqué trois buts et en a encaissé dix sur cette série de cinq matches, un bilan qui souligne une importante vulnérabilité défensive.

Al Kholood vs Al Khaleej : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 3 avril 2026, quand Al Kholood et Al Khaleej ont fait match nul 2-2 en Saudi Pro League au King Abdullah Stadium. Avant cela, Al Khaleej s’était imposé 3-2 à l’extérieur contre Al Kholood en février 2026, tandis qu’Al Kholood avait décroché une victoire 4-3 en King Cup en novembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, les victoires ont été assez équitablement réparties, Al Kholood s’imposant aussi 2-1 en mars 2025 et Al Khaleej l’emportant 1-0 en octobre 2024.