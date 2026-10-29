Al Khaleej reçoit Al Ittihad le vendredi 20 novembre 2026 au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam.

Les confrontations passées montrent qu’Al-Ahli a traditionnellement pris le dessus sur Al-Faisaly, même si les écarts sont souvent serrés. Lors de leurs dernières rencontres en championnat avant le passage d’Al-Faisaly dans une division inférieure, les deux équipes ont souvent livré des matches disputés et riches en buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Al Khaleej contre Al Ittihad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Khaleej et Al Ittihad ?

Le match entre Al Khaleej et Al Ittihad se déroule au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam, le vendredi 20 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Khaleej et Al Ittihad ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al Khaleej et Al Ittihad, plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon que vous préférez passer par les canaux officiels du club ou par des plateformes de revente :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter les canaux de billetterie ou les sites officiels d’Al Khaleej, le club qui reçoit, car les billets sont généralement mis en vente directement par l’équipe à domicile à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets en admission générale sur des plateformes de revente telles que GrintaHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Khaleej et Al Ittihad ?

Le prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Khaleej et Al Ittihad varie selon qu’ils sont achetés auprès des canaux de vente officiels ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels du club

Catégorie 4 / Derrière les buts (tribunes hautes et basses) : de 30 à 50 SAR

de 30 à 50 SAR Catégorie 3 / Tribunes d’angle : de 50 à 75 SAR

de 50 à 75 SAR Catégories 2 et 1 / Tribunes latérales et centrales basses : de 90 à 150 SAR

de 90 à 150 SAR Prestations premium et VIP : de 300 à 500 SAR et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que GrintaHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes hautes / Admission générale / Niveau 300 : de 170 à 350 SAR

de 170 à 350 SAR Catégorie 2 / Niveau 200 : de 350 à 600 SAR

de 350 à 600 SAR Catégorie 1 / Places centrales privilégiées / Niveau 100 : de 600 à 950 SAR

de 600 à 950 SAR Revente de billets VIP et avec accès aux salons : à partir de 1 000 SAR, selon la disponibilité des offres

Al Khaleej contre Al Ittihad en Saudi Pro League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Khaleej et d’Al Ittihad

Al Khaleej aborde ce match avec un bilan récent d’une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres de Saudi Pro League. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Al-Fayha, qui a mis fin à une série comprenant deux nuls consécutifs face à Al-Ettifaq et Al Nassr, ainsi qu’un match nul et vierge contre Al Riyadh. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à Neom, qui l’a battu 3-0. Sur ces cinq matches, Al Khaleej a marqué quatre buts et en a encaissé quatre, le bilan d’une équipe difficile à déstabiliser, mais qui peine à marquer régulièrement.

Les cinq derniers matches d’Al Ittihad révèlent une forme plus irrégulière, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Le club a battu Al-Faisaly 3-1 et Al-Fayha 2-1 plus tôt dans cette série, mais ses résultats se sont ensuite dégradés. Un nul 1-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC a été suivi d’une défaite 3-2 face à Al Hilal en championnat, puis d’un revers 2-1 contre Shabab Al-Ahli Dubai en compétition continentale. Al Ittihad a inscrit huit buts en cinq matches, mais en a encaissé sept, signe d’une fragilité défensive qu’Al Khaleej cherchera à exploiter.

Al Khaleej contre Al Ittihad : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 d’Al Ittihad, qui recevait Al Khaleej en Saudi Pro League en février 2026. Avant cela, elles avaient fait match nul 4-4 au stade Prince Mohamed bin Fahd en novembre 2025. Leurs cinq dernières confrontations ont été serrées, avec un léger avantage pour Al Ittihad. Al Khaleej a toutefois montré sa capacité à prendre des points face à cet adversaire, notamment grâce à deux matches nuls, dont cette rencontre spectaculaire à huit buts.