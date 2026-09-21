Comment obtenir des billets pour Al Khaleej - Al Shabab : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Khaleej reçoit Al-Shabab au stade Prince Mohammed Bin Fahd de Dammam, pour une affiche qu’Al-Khaleej a remportée 1-0 la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, en janvier. Al-Khaleej a réalisé une solide saison 2025/26 sous les ordres de Georgios Donis, terminant huitième avec Joshua King comme grand artisan d’une place dans la première moitié de tableau, tandis qu’Al-Shabab a vécu une saison contrastée sous Imanol Alguacil, atteignant la finale de la Gulf Club Champions League et terminant vice-champion malgré une place en milieu de tableau en championnat.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Khaleej vs Al Shabab en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets Al Khaleej vs Al Shabab en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Khaleej Club contre Al-Shabab FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre siège sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de chaque club, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Compte tenu de la réputation grandissante d’Al-Shabab sous Alguacil et de la progression régulière d’Al-Khaleej, réserver tôt via Ticomboest une solution judicieuse pour obtenir la place de votre choix.

Combien coûtent les billets Al Khaleej vs Al Shabab en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des matches de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l’approche de la rencontre, donc réserver tôt via Ticomboest le meilleur moyen d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Al Khaleej vs Al Shabab en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Khaleej et Al Shabab

Al Khaleej vs Al Shabab : bilan des confrontations récentes

Classement de Al Khaleej et Al Shabab



