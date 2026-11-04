La Coupe du Roi entre dans le vif du sujet : Al Jabalain reçoit le géant saoudien Al Ittihad en huitièmes de finale, au stade Prince Abdul Aziz bin Musaed de Ha'il. Les matches à élimination directe réservent toujours leur lot de suspense, et cette rencontre oppose une équipe locale déterminée à l’un des clubs les plus titrés du Royaume.

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À quelle heure débute Al Jabalain-Al Ittihad en Coupe du Roi ?

La rencontre de Coupe du Roi entre Al Jabalain et Al Ittihad est prévue au stade Prince Abdul Aziz bin Musa'ed.

Où acheter des billets pour Al Jabalain-Al Ittihad ?

Les billets officiels pour les matches de Coupe du Roi sont principalement vendus sur les plateformes officielles de billetterie sportive saoudiennes, comme Webook, ainsi que sur les portails de billetterie désignés par le club hôte. Les supporters doivent consulter ces plateformes en priorité pendant les phases de prévente et de vente générale afin d’obtenir des places au prix officiel.

Voici les principales informations sur le match :

Match : Al Jabalain-Al Ittihad

Compétition : huitièmes de finale de la Coupe du Roi

Date : lundi 30 novembre 2026

Coup d’envoi : 16 h 25, heure d’Arabie saoudite

Lieu : stade Prince Abdul Aziz bin Musaed, Ha'il, Arabie saoudite

GrintaHub est une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées. Les plateformes alternatives offrent aux supporters un moyen fiable de trouver le billet le moins cher lorsque les contingents officiels sont écoulés.

Combien coûtent les billets pour Al Jabalain-Al Ittihad ?

Chez le fournisseur officiel, les prix des billets commencent aux alentours de 30 à 50 SAR pour une entrée standard, ce qui rend les premiers tours de la Coupe du Roi très accessibles aux supporters souhaitant assister au match.

Sur le marché secondaire, notamment sur GrintaHub, les prix commencent à environ 80 SAR. Les supporters disposent ainsi d’une autre possibilité pour obtenir le billet le moins cher disponible si les contingents officiels sont épuisés.

Al Jabalain-Al Ittihad en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Jabalain et d’Al Ittihad

Al Jabalain compte deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches en Coupe du Roi. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Al-Ettifaq. L’équipe avait également battu ce même adversaire 3-1 plus tôt dans les données recensées. Ses deux défaites comprennent un revers 1-2 contre Al Fateh FC et un match nul 1-1 face à Al-Raed, comptabilisé comme une défaite après une séance de tirs au but. Sur ces cinq matches, Al Jabalain a marqué huit buts et en a encaissé quatre.

Al Ittihad compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-4 contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait battu Al Diriyah 2-0 et Al-Ettifaq 4-1 en Saudi Pro League, et s’était imposé 2-1 sur le terrain de Neftchi Fargona en compétition continentale. Il avait fait match nul 1-1 contre Abha en championnat. Sur ces cinq matches, Al Ittihad a marqué neuf buts et en a encaissé sept.

Al Jabalain-Al Ittihad : les confrontations récentes

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations entre Al Jabalain et Al Ittihad n’est actuellement disponible. Des précisions seront ajoutées une fois les résultats confirmés.