L’AFC Champions League Elite propose un choc du Golfe de très haut niveau, puisque le géant saoudien Al Ittihad reçoit la puissance émiratie Shabab Al Ahli au King Abdullah Sports City de Djeddah.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC en AFC Champions League Elite ?

Les informations officielles de diffusion pour cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV et les détails du streaming en direct confirmés.

AFC Champions League Elite - Journée 2 13 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al Ittihad vs Shabab Al Ahli ?

Les billets officiels du match sont mis en vente directement sur la plateforme hôte Webook.com. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets en admission générale via le portail officiel dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, GrintaHub est la solution à privilégier. Cette plateforme de revente propose des options aux fans qui cherchent à obtenir des places une fois les contingents principaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad vs Shabab Al Ahli ?

Les billets standard en admission générale sur la plateforme officielle commencent à 30 SAR, tandis que les places de catégorie supérieure, plus proches de la pelouse, atteignent des tranches tarifaires plus élevées.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix des billets démarrent aux alentours de 100 SAR selon la catégorie de place et la demande en temps réel.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC en AFC Champions League Elite : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Ittihad et Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad a enregistré trois victoires, un match nul et un match nul lors de ses cinq derniers matches, sans aucune défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre Al-Shamal en AFC Champions League Elite, et l’équipe a également fait match nul 0-0 contre Al Fateh. Les trois victoires comprennent un succès 2-1 contre Al Nassr et une victoire 1-3 à l’extérieur sur le terrain d’Al-Faisaly, l’équipe ayant marqué sept buts et en ayant concédé trois sur ces cinq rencontres.

Shabab Al-Ahli Dubai FC a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un match nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre Tractor en AFC Champions League Elite. L’équipe a subi une défaite 1-3 contre Al-Jazira pendant cette série, même si deux victoires consécutives auparavant, dont un succès 2-0 contre Al-Dhafra, montrent qu’elle est capable d’enchaîner les résultats positifs.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC : confrontations directes récentes

Le seul affrontement répertorié entre ces deux équipes dans cet ensemble de données a eu lieu en AFC Champions League Elite le 30 septembre 2025, lorsque Shabab Al-Ahli Dubai FC s’est imposé 1-0 à l’extérieur contre Al Ittihad. Ce résultat donne au club de Dubaï un léger avantage dans l’historique récent entre les deux équipes, même si l’échantillon limité rend la lecture de la prochaine rencontre difficile sur la seule base des confrontations directes.







